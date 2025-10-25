Не прикасайся к дельфиньему мясу: чем может обернуться употребление "экзотического блюда"

Дельфины / © unsplash.com

Употребление мяса дельфинов может представлять смертельную опасность для человека. На это указывают результаты лабораторных исследований, проведенных в Японии.

Об этом сообщило издание Iflscience.

По данным AFD, в образцах дельфиньего мяса зафиксировали 106 ppm ртути и 1,7 ppm метилртути — это в 265 раз превышает официально установленный предел 0,4 ppm, разрешенный в Японии. Такой уровень токсичных веществ считается одним из самых высоких, когда-либо обнаруженных в продуктах животного происхождения.

Специалисты напоминают, что это не первый случай чрезмерного загрязнения дельфиньего мяса. В 2023 году в Японии в субпродуктах из дельфинов, которые продавались через Yahoo! Japan, содержание ртути превышало норму в 97 раз, а во время проверки 2015 года — почти в 50 раз.

Еще раньше, в 2007 году, в японской префектуре Тайцзи разгорелся скандал, когда оказалось, что мясо, которым кормили школьников, содержало ртуть в 10-16 раз выше допустимого уровня. Один из местных советников тогда назвал продукт «токсичными отходами». Результаты исследования 2003 года из Университета Хоккайдо показали, что концентрация ртути в мясе дельфинов превышала безопасные пределы более чем в 20 раз.

Причиной такой высокой токсичности является место дельфинов в пищевой цепи. Как пояснил химик-океанограф Французского национального центра научных исследований Ларс-Эрик Геймбюргер-Боавида, чем выше животное находится в пищевой пирамиде, тем больше вредных веществ накапливается в его организме.

«Количество метилртути, содержащейся в океанах, мизерное. Концентрация составляет около 0,5 мг на 50 миллионов литров морской воды», — отметил ученый.

Он добавил, что в крупных хищных рыбах, например в тунце или рыбе-меч, можно найти до 0,5 мг ртути на килограмм, тогда как в морской воде ее концентрация составляет лишь 0,5 мг на 50 миллионов литров

Таким образом, дельфины, которые питаются рыбой, накапливают в тканях токсичные вещества в огромных количествах. Именно поэтому потребление их мяса особенно опасно для детей, беременных и кормящих женщин.

По данным клиники Кливленда, длительное воздействие органической ртути может привести к поражению нервной системы, а в случае беременности — к серьезному повреждению мозга плода. Ртуть также может попадать в организм ребенка через грудное молоко, что делает проблему еще более опасной.

Несмотря на риски, мясо дельфинов до сих пор иногда попадает на прилавки в некоторых районах Японии, в частности в известной своими традиционными уловами префектуре Тайцзи. Однако эксперты отмечают: потребление такого продукта является не только этически противоречивым, но и реально опасным для жизни.

Интересно, что, по словам исследователей, даже без учета токсичности, дельфиний деликатес не считается вкусным. В своем эссе для Los Angeles Review of Books доцент Калифорнийского университета Акуа Банфул отметил, что большинство людей, попробовав это мясо, предпочли бы выбрать что-то другое, «что на самом деле, технически, является рыбой».

