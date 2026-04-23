Не пропустите "апрельское окно": 5 растений, которые надо обрезать прямо сейчас

Конец апреля — решающий период для обрезки многих садовых растений. Именно сейчас завершается оптимальное «окно» для этой весенней процедуры, и если его пропустить, растения могут хуже расти, менее обильно цвести или давать меньше плодов в течение сезона.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Специалисты объясняют: в это время большинство растений уже выходят из состояния покоя и переходят в фазу активного роста. Благодаря этому места срезов быстрее заживают, а энергия растения направляется на формирование новых побегов. Кроме того, своевременная обрезка помогает сделать кусты гуще, поддерживать их форму и стимулировать активное цветение или плодоношение позже.

В то же время важно учитывать, что не все растения требуют одинакового подхода. Для одних достаточно легкой формовочной обрезки, тогда как другие можно обрезать более радикально. Не менее важно использовать правильные инструменты: острые секаторы, сучкорезы или обрезчики дают чистый срез и уменьшают риск повреждения тканей. Зато тупые или неподходящие инструменты могут расщеплять ветви и делать растение уязвимым к вредителям и болезням.

Среди растений, которые стоит обрезать до мая, садоводы выделяют пять самых популярных.

Розы нуждаются в весенней обрезке после того, как прошли сильные заморозки и почки начали набухать. Прежде всего следует удалить мертвые, поврежденные или те стебли, которые перекрещиваются между собой. Здоровые побеги рекомендуют обрезать до почки, направленной наружу. Это позволяет сохранить открытую форму куста, улучшает циркуляцию воздуха и способствует более обильному цветению в сезоне.

Будлею можно обрезать достаточно сильно именно ранней весной. Специалисты советуют укоротить стебли примерно до 30-60 сантиметров от основания, а также удалить слабые, старые одревесневшие или загущенные ветви. Такая обрезка помогает сохранить компактную форму растения и стимулирует мощный новый рост.

Гортензия метельчатая цветет на молодых побегах, поэтому ранневесенняя обрезка особенно важна. Прошлогодние стебли советуют обрезать до пары здоровых почек. Это помогает поддерживать аккуратную форму куста и способствует формированию крепких стеблей и крупных цветочных головок позже в течение года.

Лаванда также хорошо реагирует на весеннюю подрезку. Нужно удалить сухие стебли и слегка придать растению форму. В то же время садоводы предостерегают не обрезать старые деревянистые части, поскольку это может повредить растению. Легкая обрезка помогает сохранить компактный вид и стимулирует появление большего количества ароматных цветов.

Яблоням может быть полезна легкая весенняя санитарная обрезка. Рекомендуется удалить сухие, поврежденные или пересекающиеся ветви, а также немного проредить крону для лучшей циркуляции воздуха. Это помогает поддерживать здоровье дерева и его структуру.

