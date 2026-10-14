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Не просто игла: что делает жало пчелы под кожей после укуса
Жало пчелы продолжает впрыскивать яд в тело жертвы даже после смерти насекомого.
Медоносная пчела может оставить жало в коже человека и улететь, но на этом процесс укуса не заканчивается. Внутри крохотной конструкции есть подвижные элементы, мышцы и специальная камера, которые помогают жалу проникать глубже и продолжать подавать яд. Австралийские исследователи выяснили, как устроен этот необычный механизм.
Об этом пишет Daily Mail.
Как жало продолжает впрыскивать яд без пчелы
Жало медоносной пчелы длиной всего около 2 мм, но его строение значительно более сложное, чем может показаться. В нем есть острые подвижные части, мышцы, нервные структуры, резервуар с ядом и камера, которая помогает его перекачивать.
Когда рабочая пчела жалит человека, зазубренное жало может застрять в коже. Насекомое улетает, а жало остается на месте и продолжает действовать самостоятельно.
Двигаться ему помогают два острых элемента — ланцеты. Они скользят вперед и назад, напоминая лезвия небольшой пилы. Благодаря этим движениям жало постепенно углубляется в ткани, а яд попадает в ранку.
То есть это не просто игла, прокалывающая кожу. Жало имеет свой механизм движения и подачи яда, который продолжает работать даже после отделения от насекомого.
Зачем жалу два миниатюрных поршня
Долгое время ученые знали, что яд из резервуара жала попадает в специальную камеру с маленькими клапанами. Однако то, как именно эти элементы обеспечивают движение жидкости, оставалось неясным.
Исследователи установили, что клапаны работают подобно миниатюрным поршням: они поочередно расширяются и сжимаются, создавая давление и проталкивая яд к ранке. В то же время этот механизм препятствует его обратному движению.
Фактически жало имеет крошечную насосную систему, помогающую подавать яд порциями. Движущиеся ланцеты способствуют проникновению в ткани, а клапаны поддерживают движение жидкости. Оба механизма работают вместе.
Руководитель исследования, доктор Фиорелла Рамирес-Эскивель из Университета Маккуори в Австралии, пояснила, что ученые знали о наличии клапанов еще с начала XX века, но до сих пор не понимали, как именно они работают.
Почему пчела погибает после ужаления
В отличие от ос, медоносные пчелы обычно не могут безопасно вытащить зазубренное жало из кожи человека. Когда насекомое пытается улететь, жало застревает, а его отрыв наносит серьезное повреждение брюшка.
Этот процесс называют автотомией — отделением части тела. Для рабочей медоносной пчелы такое повреждение обычно смертельно.
В то же время оставленное жало не становится мгновенно неактивным. Его собственные структуры продолжают двигаться и подавать яд, поэтому после ужаления важно не медлить с удалением жала.
Сам яд — это смесь различных химических веществ. Одним из основных компонентов является мелиттин — молекула, в значительной степени вызывающая боль и воспалительную реакцию. Именно поэтому даже небольшое ужаление может вызвать заметный отек, покраснение и жжение.
Что важно знать после ужаления пчелы
После ужаления важно как можно быстрее удалить жало, чтобы уменьшить количество попадающего в кожу яда. Место поражения следует промыть водой с мылом и приложить холодный компресс, завернутый в ткань. Такие первые действия после укуса пчелы или осы помогают облегчить местную реакцию.
У большинства людей ужаление вызывает боль, зуд и отек, которые постепенно проходят. Но у людей с аллергией яд может вызвать анафилаксию — опасную реакцию, требующую неотложной помощи. Затрудненное дыхание, отек языка или горла, головокружение и внезапная слабость могут являться признаками анафилактической реакции после ужаления.
Пчелы обычно оставляют жало в коже, в то время как осы могут жалить повторно. Однако только по боли или отеку не всегда можно определить, какое именно насекомое ужалило человека. Особенности реакции зависят также от места поражения, количества яда и индивидуальной чувствительности — поэтому укус пчелы, осы или шершня требует внимания к симптомам, а не только к внешнему виду ранки.