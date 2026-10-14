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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Не просто игла: что делает жало пчелы под кожей после укуса

Жало пчелы продолжает впрыскивать яд в тело жертвы даже после смерти насекомого.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Пчела

Жало пчелы работает как микронасос / © Фото из открытых источников

Медоносная пчела может оставить жало в коже человека и улететь, но на этом процесс укуса не заканчивается. Внутри крохотной конструкции есть подвижные элементы, мышцы и специальная камера, которые помогают жалу проникать глубже и продолжать подавать яд. Австралийские исследователи выяснили, как устроен этот необычный механизм.

Об этом пишет Daily Mail.

Как жало продолжает впрыскивать яд без пчелы

Жало медоносной пчелы длиной всего около 2 мм, но его строение значительно более сложное, чем может показаться. В нем есть острые подвижные части, мышцы, нервные структуры, резервуар с ядом и камера, которая помогает его перекачивать.

Когда рабочая пчела жалит человека, зазубренное жало может застрять в коже. Насекомое улетает, а жало остается на месте и продолжает действовать самостоятельно.

Двигаться ему помогают два острых элемента — ланцеты. Они скользят вперед и назад, напоминая лезвия небольшой пилы. Благодаря этим движениям жало постепенно углубляется в ткани, а яд попадает в ранку.

То есть это не просто игла, прокалывающая кожу. Жало имеет свой механизм движения и подачи яда, который продолжает работать даже после отделения от насекомого.

Укус пчелы / © скриншот с видео

Укус пчелы / © скриншот с видео

Зачем жалу два миниатюрных поршня

Долгое время ученые знали, что яд из резервуара жала попадает в специальную камеру с маленькими клапанами. Однако то, как именно эти элементы обеспечивают движение жидкости, оставалось неясным.

Исследователи установили, что клапаны работают подобно миниатюрным поршням: они поочередно расширяются и сжимаются, создавая давление и проталкивая яд к ранке. В то же время этот механизм препятствует его обратному движению.

Фактически жало имеет крошечную насосную систему, помогающую подавать яд порциями. Движущиеся ланцеты способствуют проникновению в ткани, а клапаны поддерживают движение жидкости. Оба механизма работают вместе.

Руководитель исследования, доктор Фиорелла Рамирес-Эскивель из Университета Маккуори в Австралии, пояснила, что ученые знали о наличии клапанов еще с начала XX века, но до сих пор не понимали, как именно они работают.

Жало пчелы / © Фото из открытых источников

Жало пчелы / © Фото из открытых источников

Почему пчела погибает после ужаления

В отличие от ос, медоносные пчелы обычно не могут безопасно вытащить зазубренное жало из кожи человека. Когда насекомое пытается улететь, жало застревает, а его отрыв наносит серьезное повреждение брюшка.

Этот процесс называют автотомией — отделением части тела. Для рабочей медоносной пчелы такое повреждение обычно смертельно.

В то же время оставленное жало не становится мгновенно неактивным. Его собственные структуры продолжают двигаться и подавать яд, поэтому после ужаления важно не медлить с удалением жала.

Сам яд — это смесь различных химических веществ. Одним из основных компонентов является мелиттин — молекула, в значительной степени вызывающая боль и воспалительную реакцию. Именно поэтому даже небольшое ужаление может вызвать заметный отек, покраснение и жжение.

Что важно знать после ужаления пчелы

После ужаления важно как можно быстрее удалить жало, чтобы уменьшить количество попадающего в кожу яда. Место поражения следует промыть водой с мылом и приложить холодный компресс, завернутый в ткань. Такие первые действия после укуса пчелы или осы помогают облегчить местную реакцию.

У большинства людей ужаление вызывает боль, зуд и отек, которые постепенно проходят. Но у людей с аллергией яд может вызвать анафилаксию — опасную реакцию, требующую неотложной помощи. Затрудненное дыхание, отек языка или горла, головокружение и внезапная слабость могут являться признаками анафилактической реакции после ужаления.

Пчелы обычно оставляют жало в коже, в то время как осы могут жалить повторно. Однако только по боли или отеку не всегда можно определить, какое именно насекомое ужалило человека. Особенности реакции зависят также от места поражения, количества яда и индивидуальной чувствительности — поэтому укус пчелы, осы или шершня требует внимания к симптомам, а не только к внешнему виду ранки.

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