Не работает один из беспроводных наушников: какие могут быть причины

Если перестал работать один из наушников, не торопитесь их выбрасывать.

Проблему неработающего наушника довольно легко решить. Но для этого следует понимать ее причину.

Об этом сообщает УНИАН.

Нередко пользователи беспроводных наушников сталкиваются с тем, что один из них перестает работать. Так, у TWS-гарнитур нет провода, который может повредиться, но они склонны к багам и другим аппаратным ошибкам.

Какие есть причины

1. Наушник разрядился

Конечно, может произойти так, что один наушник максимально заряжен, а другой полностью разряжен. Он мог просто не получил заряда, пока находился в объясняемом кейсе: либо проблемой с контактами, либо неправильным размещением наушника.

"Решение простое: просто положите наушники в кейс, а сам футляр подключите к зарядке. Через пол часа можно попробовать снова подключить наушники к смартфону или другому необходимому гаджету", – советуют пользователям.

2. Различные устройства

В TWS-гарнитурах всегда есть один главный и один второстепенный наушник, и синхронизация обычно начинается с ведущего. Однако иногда наушники (в частности, дешевые модели) во время коннекта могут восприниматься как два разных устройства, хотя должны распознаваться как одно.

"Зайдите в настройку смартфона и убедитесь, что наушники правильно подключены. Если все кажется в порядке, попытайтесь расконцентрироваться и повторно подключить наушники. В конце проверьте работоспособность аксессуара на телефоне друга, чтобы исключить возможность поломки вашего смартфона", – отмечают эксперты.

3. Программный сбой

Еще одной причиной может служить программный сбой. В таком случае следует попытаться войти в настройку устройства на телефоне и сбросить их. Помочь может также удерживание кнопки на гарнитуре для выполнения сброса.

"Еще случается, что помогает обновление драйверов. Например, на AirPods драйвера устанавливаются автоматически, но многие другие наушники необходимо обновлять вручную с помощью фирменных приложений", — объясняют специалисты.

Безусловно, если ни одна процедура не помогла, значит один из наушников уже не спасти. Следует понимать, что TWS-наушники не вечны, а маленькие аккумуляторы, которыми они оснащены, со временем истощаются.

Ранее специалисты объяснили, почему телефон нужно класть дисплеем вниз. Прежде всего, это нужно для защиты дисплея и камеры и охлаждения. Кроме того, такой подход свидетельствует о соблюдении правил этикета.

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