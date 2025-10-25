- Дата публикации
-
- Наука и IT
- 372
- 2 мин
Не русские, а бактерии: что убило огромную армию Наполеона 1812 года
Долгое время историки считали, что наибольший ущерб более полумиллионной армии Наполеона во время вторжения в Россию нанес сыпной тиф, но новое ДНК-исследование опровергло эту теорию, назвав двух других возбудителей тяжелых болезней.
Катастрофический поход Наполеона Бонапарта на Российскую империю 1812 года, когда более 615 тысяч солдат пересекли реку Неман, стал одной из величайших военных ошибок в истории. Менее чем за шесть месяцев более полумиллиона французских солдат погибли от голода, холода и болезней. Долгое время главным «убийцей» среди болезней считали тиф, однако последние достижения в области генетики позволили пересмотреть эту историческую версию.
Об этом пишет Popular Science.
Настоящие возбудители: энтерическая и поворотная лихорадка
Исторические записи французских врачей и солдат действительно указывали на сыпной тиф как на основную причину смертей, утверждая, что болезнь могла унести больше жизней, чем сами россияне. Теория подкреплялась также обнаружением вшей – главного переносчика этого вида тифа – на телах погибших солдат.
Однако команда микробных палеогенетиков под руководством Николаса Раскована из Института Пастера во Франции решила проверить эту версию. Они исследовали останки 13 солдат из массового захоронения, найденного в Вильнюсе, где армия Наполеона останавливалась при отступлении в декабре 1812 года.
После извлечения и секвенирования ДНК из зубов солдат ученые не нашли никаких следов бактерии Rickettsia prowazekii , вызывающей сыпной тиф. Вместо этого команда обнаружила фрагменты двух других бактерий:
Salmonella enterica - бактерия, ответственная за энтерическую лихорадку , которую еще называют брюшным тифом .
Borrelia recurrentis – возбудитель поворотной горячки .
Почему историческая теория о сыпном тифе была ошибочной
Новое открытие, в сущности, объясняет, почему сыпной тиф так долго оставался «главным подозреваемым».
Брюшной тиф получил свое название (тифоидный, то есть «похож на тиф») именно из-за сходства симптомов, и только позже, в XIX веке, был признан отдельным заболеванием.
Поворотная лихорадка также часто передается через платяных вшей , что дополнительно путало первоначальные показания.
По мнению Николаса Раскована, их исследование стало возможным благодаря новейшим технологиям секвенирования, позволяющим работать даже с сильно фрагментированной и деградированной древней ДНК.
"Очень увлекательно использовать технологию, которую мы имеем сегодня, чтобы выявить и диагностировать что-то, что было похоронено в течение 200 лет", - сказал Раскован.
Интересно, что обнаруженный штамм Borrelia recurrentis имеет общую линию со штаммом, существовавшим в Британии еще в Железном возрасте, около 2000 лет назад. Хотя все современные штаммы этой бактерии принадлежат к другой линии, этот древний вариант, кажется, просуществовал достаточно долго, чтобы стать ключевым фактором, уничтожившим армию французского императора.
