Не русские, а бактерии: что убило огромную армию Наполеона 1812 года

Огромную армию Наполеона уничтожили две крошечные бактерии — возбудители брюшного тифука и поворотной горячки.

Катастрофический поход Наполеона Бонапарта на Российскую империю 1812 года, когда более 615 тысяч солдат пересекли реку Неман, стал одной из величайших военных ошибок в истории. Менее чем за шесть месяцев более полумиллиона французских солдат погибли от голода, холода и болезней. Долгое время главным «убийцей» среди болезней считали тиф, однако последние достижения в области генетики позволили пересмотреть эту историческую версию.

Об этом пишет Popular Science.

Настоящие возбудители: энтерическая и поворотная лихорадка

Исторические записи французских врачей и солдат действительно указывали на сыпной тиф как на основную причину смертей, утверждая, что болезнь могла унести больше жизней, чем сами россияне. Теория подкреплялась также обнаружением вшей – главного переносчика этого вида тифа – на телах погибших солдат.

Однако команда микробных палеогенетиков под руководством Николаса Раскована из Института Пастера во Франции решила проверить эту версию. Они исследовали останки 13 солдат из массового захоронения, найденного в Вильнюсе, где армия Наполеона останавливалась при отступлении в декабре 1812 года.

После извлечения и секвенирования ДНК из зубов солдат ученые не нашли никаких следов бактерии Rickettsia prowazekii , вызывающей сыпной тиф. Вместо этого команда обнаружила фрагменты двух других бактерий:

Salmonella enterica - бактерия, ответственная за энтерическую лихорадку , которую еще называют брюшным тифом . Borrelia recurrentis – возбудитель поворотной горячки .

Почему историческая теория о сыпном тифе была ошибочной

Новое открытие, в сущности, объясняет, почему сыпной тиф так долго оставался «главным подозреваемым».

Брюшной тиф получил свое название (тифоидный, то есть «похож на тиф») именно из-за сходства симптомов, и только позже, в XIX веке, был признан отдельным заболеванием.

Поворотная лихорадка также часто передается через платяных вшей , что дополнительно путало первоначальные показания.

По мнению Николаса Раскована, их исследование стало возможным благодаря новейшим технологиям секвенирования, позволяющим работать даже с сильно фрагментированной и деградированной древней ДНК.

"Очень увлекательно использовать технологию, которую мы имеем сегодня, чтобы выявить и диагностировать что-то, что было похоронено в течение 200 лет", - сказал Раскован.

Интересно, что обнаруженный штамм Borrelia recurrentis имеет общую линию со штаммом, существовавшим в Британии еще в Железном возрасте, около 2000 лет назад. Хотя все современные штаммы этой бактерии принадлежат к другой линии, этот древний вариант, кажется, просуществовал достаточно долго, чтобы стать ключевым фактором, уничтожившим армию французского императора.

Напомним, ученые установили причину слабого здоровья египетского фараона Тутанхамона. ДНК-анализ показал, что его родители были близкими родственниками.