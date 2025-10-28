Не сливайте кофе в раковину: ученые рассказали о скрытой опасности

Кофе / © Pixabay

Реклама

Каждое утро миллионы людей начинают день с чашки кофе. Но большинство даже не задумывается, куда попадают остатки напитка. Ученые предупреждают: сливать кофе в канализацию опасно для окружающей среды — даже небольшое количество может нанести вред рекам, озерам и морям.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Кофе содержит сотни химических соединений. Самым опасным среди них является кофеин — вещество, которое не разлагается быстро и считается новым типом загрязнителя. Исследования показывают, что кофеин обнаружен в более чем половине рек мира, даже в самых отдаленных регионах, включая Антарктиду.

Реклама

Кроме кофеина, кофе часто содержит сахар, молоко, какао или специи, которые также влияют на воду. Питательные вещества, которые содержатся даже в бескофеиновом напитке, снижают уровень кислорода и pH, стимулируют чрезмерный рост водорослей и могут приводить к гибели рыб, растений и микроорганизмов.

Специалисты отмечают: все, что попадает в стоки, в конце концов может вернуться к нам через речную или питьевую воду. Даже современные очистные сооружения не всегда способны полностью удалить кофеин.

Что же делать с кофейными остатками?

Ученые советуют: не выливайте кофе в уличные решетки или раковину. Вместо этого разбавьте его водой и используйте как удобрение для растений. Кофейную гущу можно рассыпать на грядках или клумбах, но только небольшими порциями. Специалисты объясняют, что такая добавка повышает уровень органики в почве. Хотя, если сыпать гущу постоянно в одно место, там может накапливаться кофеин и твердые частицы, что в итоге начнет вредить растениям и их среде.

Оптимальный вариант утилизации кофейных отходов — компост или специальные пункты для переработки пищевых остатков. Когда доступа к ним нет, лучше собрать гущу или жидкость в отдельную емкость и выбросить в мусорник.

Реклама

Напомним, недавно в Лондоне городской совет оштрафовал женщину на 150 фунтов стерлингов за то, что она вылила кофе в канализацию перед тем, как сесть в автобус. Позже совет Ричмонда отменил штраф, однако инцидент вызвал активное обсуждение.