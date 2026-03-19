Не смотрите рыбам в глаза: ученые объяснили, почему цихлиды атакуют людей

Ученые обнаружили у рыб семьи цихлид способность понимать, на что именно направлено внимание другого существа, в частности человека. Исследование вида доказывает, что эти рыбы изменяют свое поведение в зависимости от того, куда смотрит дайвер.

Эксперимент в природной среде

Для проверки когнитивных возможностей рыб исследователи следили за ними в озере Танганьика (Восточная Африка). Объектом изучения стали одни из крупнейших представителей семьи, весящие до 5 кг и известные своей агрессивностью при защите потомков.

Водолазы применяли четыре тактики поведения у мест отложения икры:

смотрели непосредственно на икру или мальки;

смотрели прямо на родителей, охранявших кладку;

направляли взгляд в сторону;

разворачивались в гнездо ластами.

Результаты и реакция рыб

Наблюдения показали, что цихлиды проявляли величайшую агрессию и чаще нападали на людей именно тогда, когда дайверы смотрели на их потомство или на них самих. В то время как исследователи отвращались или находились в позиции «ластами к кладке», рыбы становились менее агрессивными и иногда приближались к людям, проявляя спокойный интерес.

Ранее считалось, что способность распознавать направление взгляда присуща преимущественно приматам, птицам и некоторым одомашненным животным. Данное открытие расширяет представление об интеллекте позвоночных и указывает на сложные механизмы коммуникации и защиты от хищников у рыб.

Авторы исследования отмечают, что любителям дайвинга следует учитывать реакцию рыб на взгляд. Это поможет избежать нападений агрессивных особей и уменьшить уровень стресса у водных жителей во время подводных экскурсий.

Напомним, в Марианском архипелаге исследователи обнаружили одну из самых больших коралловых колоний Porites. Ее возраст может превышать 2000 лет.