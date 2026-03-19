- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 216
- Время на прочтение
- 2 мин
Не смотрите рыбам в глаза: ученые объяснили, почему цихлиды атакуют людей
Ученые обнаружили удивительную способность африканских рыб цихлид.
Ученые обнаружили у рыб семьи цихлид способность понимать, на что именно направлено внимание другого существа, в частности человека. Исследование вида доказывает, что эти рыбы изменяют свое поведение в зависимости от того, куда смотрит дайвер.
Об этом пишет Nauka.
Эксперимент в природной среде
Для проверки когнитивных возможностей рыб исследователи следили за ними в озере Танганьика (Восточная Африка). Объектом изучения стали одни из крупнейших представителей семьи, весящие до 5 кг и известные своей агрессивностью при защите потомков.
Водолазы применяли четыре тактики поведения у мест отложения икры:
смотрели непосредственно на икру или мальки;
смотрели прямо на родителей, охранявших кладку;
направляли взгляд в сторону;
разворачивались в гнездо ластами.
Результаты и реакция рыб
Наблюдения показали, что цихлиды проявляли величайшую агрессию и чаще нападали на людей именно тогда, когда дайверы смотрели на их потомство или на них самих. В то время как исследователи отвращались или находились в позиции «ластами к кладке», рыбы становились менее агрессивными и иногда приближались к людям, проявляя спокойный интерес.
Ранее считалось, что способность распознавать направление взгляда присуща преимущественно приматам, птицам и некоторым одомашненным животным. Данное открытие расширяет представление об интеллекте позвоночных и указывает на сложные механизмы коммуникации и защиты от хищников у рыб.
Авторы исследования отмечают, что любителям дайвинга следует учитывать реакцию рыб на взгляд. Это поможет избежать нападений агрессивных особей и уменьшить уровень стресса у водных жителей во время подводных экскурсий.
