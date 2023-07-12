Не совершайте эту ошибку: почему телефон всегда нужно класть экраном вниз

Многие владельцы смартфонов, не задумываясь, просто выкладывают свои устройства из кармана или сумки на жесткую поверхность экраном вверх. Это, казалось бы, достаточно практично, поскольку в фоновом режиме всегда можно просмотреть сообщения или отслеживать звонки. Но оказывается, что от того, как мы кладем свой гаджет, зависит его функциональность и долговечность. На самом деле, телефон лучше переворачивать дисплеем вниз, почему – читайте дальше.

Чтобы защитить поверхность и камеру

Если верить статистике, то в мире ежесекундно разбивается два дисплея, а затраты на ремонт экранов составляют до 3,5 млрд долларов в год. Если класть смартфон экраном вниз, его можно защитить от царапин, трещин и сколов. В частности, когда ваш телефон не имеет чехла или защитной пленки. Поскольку при вероятности повреждения придется тратить на ремонт дисплея кругленькую сумму. А если вдруг и повредится задняя крышка, то стоимость ремонта будет в разы меньше.

Еще таким способом можно уберечь заднюю камеру. Потому что царапины линз на камере ухудшат систему фокусировки, и тогда ваши снимки или видео будут некачественными.

Для охлаждения

Дизайн мобильных устройств подразумевает охлаждение через заднюю панель, которая обеспечивает контакт с окружающей средой. Таким образом снижается температура рядом аккумулятора. При длительном использовании телефона аккумулятор нагревается и требует соответствующего теплообмена. Поэтому смартфон необходимо класть экраном вниз, чтобы упростить процесс охлаждения. Тогда аккумулятор и другие компоненты гаджета не будут перегреваться.

Конечно, это не значит, что всегда нужно класть телефон только дисплеем вниз. В некоторых ситуациях может быть удобно класть его экраном вверх. Однако, если вам важна функциональность и долговечность вашего устройства, такая практика будет полезна и поможет предотвратить возможные проблемы.

Чтобы соблюдать правила этикета

Стремительное развитие технологий и появление новых гаджетов внесли коррективы во все сферы нашей жизни. Это не обошло нормы этикета – появились новые правила, которые нужно соблюдать. Например, во время официальных мероприятий и встреч, совместного отдыха с друзьями, родными или коллегами, следует соблюдать правила использования устройств. Если ваш мобильный телефон будет постоянно высвечивать сообщения или звонки и отвлекать вас от общения, окружающим это не очень понравится. Вас просто сочтут невоспитанным или некультурным человеком. Поэтому телефон нужно класть дисплеем вниз, чтобы во время встречи максимальное внимание уделять тем, кто находится рядом с вами.

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