Не свидания и не секс: ученые выяснили, что на самом деле укрепляет отношения

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Чтобы укрепить брак и уменьшить напряжение в отношениях, не обязательно ходить к психологу или тратиться на дорогие романтические жесты. Исследовав почти 1700 пар, ученые обнаружили простую привычку, которая помогает лучше понимать друг друга и мирно разрешать ссоры.

Об этом сообщает издание Daily Mail .

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Что влияет на отношения и уровень стресса в браке

Ученые опросили почти 1700 молодых пар, чтобы узнать, как на их отношения влияют тренировки отдельно и вместе. Выяснилось, что спорт в целом полезен для брака, но именно совместные упражнения дают наилучший эффект. В тренирующихся парах люди реже испытывают стресс, лучше общаются и эффективнее решают разногласия.

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По словам руководителя исследования, профессора Джереми Йоргасона из Университета Бригама Янга, такие занятия стабильно помогают партнерам спокойно мириться во время споров и улучшают общее качество коммуникации в семье. В то же время, данные опросы свидетельствуют, что лишь небольшое количество супругов практикует общие тренировки.

«Около 60 процентов мужчин и женщин в выборке сказали, что они занимаются спортом, но только около трети занимались спортом вместе», — подчеркнул профессор Йоргасон.

Ученый объяснил, что примерно половина людей, занимающихся спортом, не тренируются вместе со своим мужем или женой. В то же время исследователь подчеркнул: несмотря на то, что влияние общих занятий не масштабно, оно очень стабильно, что подтверждает его положительный эффект для отношений.

Почему прогулки улучшают общение

Среди всех видов занятий наиболее популярными оказались обычные пешие прогулки. Это свидетельствует о том, что парам не нужны дорогие абонементы в спортзал или специальное снаряжение для улучшения отношений.

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Совторник исследования Эшлин Хиатт Милденхолл объяснила, что физические упражнения больше всего влияют именно на коммуникацию. По ее словам, ходьба стала самым популярным выбором среди участников именно потому, что во время прогулки естественно появляются возможности для общения.

Супруги, которые тренировались вместе, рассказывали, что стали лучше слушать друг друга и ощутили больше поддержки от партнера. По словам профессора Йоргасона, именно это взаимопонимание на занятиях и объясняет, почему совместный спорт улучшает общение в семье.

Решает ли спорт проблемы в браке: предостережения и советы ученых

Ранее другие исследования уже показывали пользу совместного проведения свободного времени. Однако ученые подчеркивают, что физическая активность создает дополнительные возможности для разговоров.

Вместе с тем ученые предостерегают: совместный спорт не решит абсолютно всех проблем в отношениях. Молодым парам, особенно с детьми, бывает непросто выкроить на это время. Однако ученые подчеркивают, что это одна из многих полезных привычек, которая помогает супругам регулярно общаться, несмотря на работу, быт и воспитание детей.

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Ранее мы писали, что главным в отношениях пары с большой разницей в возрасте есть не цифра в паспорте, а зрелость партнеров и готовность работать над отношениями.

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