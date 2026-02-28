Не только декор: ученые выяснили, как комнатные растения влияют на температуру и качество воздуха

Комнатные растения / © Pexels

Новое международное исследование показало: комнатные растения могут не только украшать интерьер, но и влиять на качество воздуха и ощущение комфорта в помещении. Речь идет, в частности, о снижении ощутимой жары, повышении влажности и уменьшении концентрации некоторых загрязнителей.

Об этом сообщило издание earth.com.

Исследование провели на базе Университета Суррея в рамках проекта GREENIN Micro Network Plus. К работе присоединились 35 экспертов из Великобритании, стран Европы, США, Австралии, Индии и Бразилии. Команда работала под эгидой Глобального центра исследований чистого воздуха.

Ученые разработали систему из десяти ключевых вопросов, чтобы комплексно оценить влияние озеленения внутри зданий. Они учли технические характеристики, микробиологию, влияние на здоровье, социальные и экономические аспекты, а также значение расположения растений. Отдельно исследователи сравнили 26 типов систем — от обычных горшечных растений до «живых стен» и гидропонных башен.

Один из самых заметных выводов: крупные растения способны сделать помещение ощутимо прохладнее — примерно до двух градусов. Даже если показатели термометра не меняются, люди могут чувствовать больше свежести. Растения также повышают влажность воздуха, что особенно актуально зимой или в зданиях с кондиционированием.

Некоторые специально разработанные системы продемонстрировали способность уменьшать концентрацию мелких частиц и летучих органических соединений (ЛОС), которые выделяются из красок, мебели и чистящих средств. В то же время эффективность зависит от правильного подбора системы, освещения и регулярного ухода.

Отдельное внимание ученые уделили микробиому помещений — совокупности микроорганизмов в воздухе и на поверхностях. Предварительные данные свидетельствуют, что растения могут обогащать эту среду природными микробами, однако для подтверждения долгосрочного влияния на здоровье нужны дополнительные исследования.

Профессор Прашант Кумар, ведущий автор работы, отметил, что люди проводят около 90% времени в помещениях, но влияние озеленения на внутреннюю среду до сих пор изучено недостаточно. По его словам, растения следует рассматривать не как декор, а как часть экологической инфраструктуры зданий.

Авторы подчеркивают: без надлежащего планирования и обслуживания ожидаемого эффекта может не быть. Будущие исследования должны проводиться в реальных домах, школах и офисах с учетом вентиляции, освещения, количества людей и других факторов.

