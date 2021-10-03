Не только ретроградный: космический аппарат передал на Землю фото поверхности Меркурия

Не только ретроградный: космический аппарат передал на Землю фото поверхности Меркурия

На снимках можно рассмотреть крупные кратеры на поверхности планеты.

Европейский космический аппарат BepiColombo передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия.

Об этом заявило Европейское космическое агентство (ESA).

Hello, Mercury!



This splendid view of part of Mercury's northern hemisphere was captured by @ESA_MTM about 10 mins after #MercuryFlyby close approach, from a distance of 2420km. https://t.co/jjGKrsQXDH#ExploreFarther pic.twitter.com/EMhMJ5tKiN — Bepi (@ESA_Bepi) October 2, 2021

Аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные. Затем были также сделаны снимки северного полушария Меркурия с расстояния 2 420 км.

На снимках можно рассмотреть крупные кратеры на поверхности планеты. Она сильно изрыта кратерами, очень похожими на лунные.

Также читайте Ретроградный Меркурий 2021: гороскоп для всех знаков зодиака

Запуск аппарата был сделан 20 октября 2018 года. 5 декабря 2025 года выйдет на орбиту ближайшей к Солнцу планеты.

Цели проекта является изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, оценка геологической истории развития планеты, изучение химического состава поверхности и ее внутренней структуры. Кроме того, будет проведен анализ происхождения магнитного поля и исследование его взаимодействия с солнечным ветром, а также картирование распространенности водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.

Напомним, что каждая планета бывает ретроградной, но именно Меркурий наводит трепет на эмоционально впечатлительных людей. Ретроградное (попятное) движение - это оптический феномен, иллюзия, которая возникает в силу разной скорости Земли и Меркурия относительно Солнца.

Ретроградный Меркурий: под его влиянием Земля будет находиться вплоть до 18 октября

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку