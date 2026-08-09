Не только территория и гены: ученые раскрыли неожиданную правду об отношениях людей и неандертальцев

Неандертальцы и первые люди имели общую символическую культуру / © Daily Mail

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Современные люди и неандертальцы имели гораздо более глубокий уровень взаимодействия, который выходил за рамки обычного сосуществования на одной территории или генетического скрещивания. Уникальные находки в турецкой пещере убедительно доказывают, что эти две группы семейных видов могли формировать общую культуру и передавать друг другу символические традиции.

Об этом пишет SciTechDaily.

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Долговременное соседство на миграционном пути

Это революционное открытие было сделано при исследовании пещеры Учагизлы II, расположенной вблизи одного из важнейших миграционных маршрутов в истории человечества. Регион Леванта служил естественным мостом, соединяющим Африку с Евразией, став идеальным коридором для выхода Homo sapiens и их вероятным местом встречи с неандертальцами, которые уже обитали севернее.

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Несмотря на колоссальную историческую значимость этого региона, человеческие останки соответствующего периода встречаются здесь очень редко. Чтобы собрать ценные данные, международная команда ученых из Турции, Франции и Японии потратила целых пять лет на скрупулезные раскопки пещеры.

Проделанная работа показала, что неандертальцы и современные люди использовали эту подземную локацию в течение невероятно долгого периода, в общей сложности более 20 тысяч лет. Исследователи выяснили, что обе группы изготовляли очень похожие каменные орудия труда и, по-видимому, полагались на одинаковые методы выживания в идентичной окружающей среде.

Загадочные ракушки и обмен идеями

Однако наиболее показательными находками оказались отнюдь не инструменты или остатки пищи, а специфические морские раковины, которые обе группы целенаправленно собирали. Этот факт особенно интригует ученых, поскольку такие объекты не имели абсолютно никакой ценности для древних жителей.

Эксперты предполагают, что эти необычные ракушки могли использоваться как украшения, средства обмена или просто ценились за свой внешний вид, хотя их точное назначение до сих пор остается загадкой. Поскольку символическое поведение традиционно считалось отличительной чертой исключительно современных людей, выбор неандертальцами тех же объектов указывает на прямую передачу культурных предпочтений между популяциями.

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Просмотр истории ранних миграций

Как отмечает соавтор исследования Наоки Моримото из Киотского университета, эти находки указывают на глубочайший уровень культурного взаимодействия. По его словам, эти две разные, но тесно связанные группы людей не просто приспосабливались к одинаковой среде, а скорее разделяли общие символические предпочтения.

Кроме того, археологи обнаружили в пещере окаменелости современных людей, возраст которых оценивается примерно в 50-60 тысяч лет. Эта чрезвычайно важная датировка ставит их рядом с решающим этапом распространения Homo sapiens за пределы африканского континента.

Ученые рассматривают две версии происхождения этих индивидов: они могли быть тесно связаны с популяцией-основателем, которая дала начало нынешним неафриканским народам, или принадлежали к еще более ранней волне миграции. Во втором случае это означает, что их потомки оставались на территории Леванта значительно дольше, чем считалось ранее.

В общем, результаты раскопок в пещере Учагизлы II существенно дополняют картину отношений между неандертальцами и современными людьми, чьи жизненные пути неоднократно пересекались. Их встречи сопровождались не только конкуренцией и скрещиванием, но и гораздо более тонкими процессами взаимовлияния, когда разные виды учились друг у друга и делились своими традициями.

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Напомним, ученые приблизились к разгадке происхождения языка . Ключ оказался в древней ДНК, которая связывает нас с неандертальцами.

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