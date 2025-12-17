Не только в дикой природе: почему животные, живущие рядом с людьми, поедают собственное потомство

Кошение / © unsplash.com

Поедание собственного потомства — явление, которое может выглядеть шокирующим, но и в животном мире оно случается значительно чаще, чем принято думать. Так называемый сыновний или выводковый каннибализм зафиксирован у рыб, насекомых, пауков, мелких млекопитающих и даже у некоторых домашних животных.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Как объясняет эколог-поведенческий специалист Аниш Бозе из Шведского университета сельскохозяйственных наук, такое поведение является частью репродуктивных стратегий многих видов, а не случайной аномалией.

Ученые знают более 1500 видов животных, у которых наблюдали каннибализм. При этом парадоксально, что он часто сочетается с заботой о потомстве: те же родители, которые охраняют яйца или выкармливают детенышей, при определенных условиях могут их съедать. По словам Бозе, причина в том, что размножение — это инвестиция, а разные виды по-разному распределяют ресурсы между выживанием и количеством потомков.

Реже всего к каннибализму прибегают животные с медленным размножением, например киты или слоны, которые рожают и выращивают одного детеныша в течение длительного времени. Зато виды с большими выводками и короткими репродуктивными циклами чаще практикуют частичный каннибализм — поедание только нескольких детенышей. Это может помочь выжившим получить больше пищи или уменьшить перенаселение. Исследования жуков-падальщиков еще в 1980-х показали, что при нехватке ресурсов родители жертвуют частью потомства ради остальных.

У млекопитающих, в частности кошек, собак или свиней, каннибализм иногда касается нежизнеспособных или мертворожденных детенышей. Таким образом самка может вернуть энергию, потраченную на беременность и роды. Другие факторы включают стресс, болезни, паразитов.

Частичный каннибализм расплода иногда связан с генетической конкуренцией. У некоторых видов рыб самцы могут съедать больше детенышей, если «чувствуют», что часть выводка им не принадлежит. Это происходит благодаря химическим сигналам, которые выделяются во время вылупления. Исследование голубоклювой солнечной рыбы 2003 года показало: самцы, которые распознают потомство другого самца, реагируют повышенным каннибализмом.

В то же время такое поведение противоречит интересам самки, которая является родственницей всего выводка и заинтересована в его сохранении. Из-за этого между родителями может возникать конфликт: самка охраняет икру, а самец патрулирует территорию. По словам эколога Аниша Бозе, такое распределение ролей позволяет самке контролировать ситуацию и не допустить поедания потомства вопреки ее интересам.

Отдельно ученые выделяют полный каннибализм расплода, когда родители уничтожают всех детенышей. Такое случается у грызунов или кроликов в опасных или неблагоприятных условиях. В этом случае стратегия позволяет самцу выжить и попытаться размножиться повторно, когда среда станет безопаснее.

Несмотря на десятки лет исследований, большинство данных касается рыб и лабораторных животных. По словам Бозе, наука только начинает осознавать, насколько сложны причины этого поведения. Исследователи признают: каннибализм потомства — не исключение, а распространенный механизм адаптации, и впереди еще много открытий, которые помогут понять, как и почему он возникает.

