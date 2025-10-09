Не только в самолете: зачем смартфонам нужен "режим полета"

Смартфон / © Credits

Кнопка с самолетиком на панели настроек вашего смартфона способна значительно больше, чем просто выключать связь во время перелетов. На самом деле «Режим полета» имеет не менее четырех полезных «секретных» функций, которые могут пригодиться любому пользователю в повседневной жизни.

Об этом пишут Новости.LIVE.

Экономия заряда, когда это критично

«Режим полета» отключает все беспроводные модули: мобильную сеть, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Именно они являются одними из основных потребителей энергии. Активировав этот режим, вы заметно снижаете нагрузку на аккумулятор. Это может стать настоящим спасением, когда до ближайшей розетки еще далеко, а вам нужно, чтобы смартфон «дотянул» подольше.

Быстрая «перезагрузка» сети

Знакомая ситуация: вы выходите из метро или возвращаетесь в зону покрытия, а телефон никак не может найти сеть? Не торопитесь перезагружать его. Гораздо более быстрый способ — включить режим полета на несколько секунд, а затем отключить. Это заставит смартфон заново начать поиск сети, и он часто «подхватывает» сигнал гораздо более оперативно.

Ускорение зарядки

Если у вас слишком мало времени, а телефон нужно срочно подзарядить, «Режим полета» снова придет на помощь. При отключении беспроводных интерфейсов устройство не тратит энергию на фоновые процессы, связанные с сетью. Благодаря этому аккумулятор пополняет заряд заметно быстрее.

Режим «не беспокоить» на максималках

Хотите полностью оградиться от внешнего мира, чтобы сосредоточиться на важной встрече или просто отдохнуть от бесконечного потока извещений? «Режим полета» — это самый надежный способ. Одно нажатие — и никакие звонки, сообщения или оповещения из соцсетей вас не беспокоят, гарантируя полное спокойствие.

Напомним, некоторые владельцы смартфонов жалуются, что их устройства разряжаются даже ночью, когда ими никто не пользуется. Но причина этого неприятного явления заключается не только в автоматических обновлениях приложений. Если смартфон теряет по ночам заряд, вероятно, есть активные нежелательные фоновые процессы.