Не только затмение: почему 12 августа 2026 станет самым главным астрономическим днем года

Солнечное затмение / © ТСН.ua

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Даже затянутое облаками небо не помешает полному солнечному затмению 12 августа 2026 оставить незабываемые впечатления.

Как отмечает астроном в материале для Space Astronomy, облачность далеко не всегда портит наблюдение — порой она лишь придает зрелищу особую выразительность и драматизм.

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Во время сезона затмений охотники за этими явлениями становятся одержимыми прогнозами облачности. Они годами изучают климат вдоль полосы полной фазы, выбирают самые «чистые» регионы, а затем бесконечно обновляют прогнозы, просматривают спутниковые снимки и нервно ищут клочья голубого неба. Однако опыт многих затемнений показывает: даже короткий пробел в облаках может подарить полноценное впечатление.

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Распространено мнение, что «правильное» затемнение — это лишь непрерывный обзор солнечной короны на протяжении всей полной фазы. Некоторые даже заранее «ранжируют» затемнение по продолжительности тотальности. На самом же деле одна-единственная секунда, когда сквозь тучи открывается корона или тонкий серп частично закрытого Солнца, — это уже и есть главный момент, а не «утешительный приз».

Где посмотреть затемнение 12 августа 2026 года

Тень Луны 12 августа пройдет через восточную Гренландию, запад Исландии и север Испании; небольшой участок Португалии также окажется рядом с полосой полной фазы. Внутри узкого коридора полного затемнения Солнце будет полностью закрыто Луной до 2 минут 18 секунд.

Тем, кто окажется в полосе полной фазы, рекомендуют быть очень сосредоточенными. Полное затмение продолжается настолько недолго, что любая излишняя суета или попытка сделать «идеальный кадр» легко отвлекает от главного — собственное наблюдение неба и изменения окружающей среды.

За пределами полосы полной фазы широкая зона частичного затемнения охватит Великобританию, значительную часть Европы, части Северной Америки и северо-запад Африки.

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Особенности наблюдения в разных регионах

В Великобритании ожидается одна из самых выразительных «альтернатив» полной фазе — глубокое частичное затемнение в конце дня. В большинстве регионов страны будет закрыто около 90% солнечного диска с глубокими фазами на западе и юго-западе. Лондон, Манчестер и Глазго будут иметь примерно 91% покрытия, а Кардифф и Белфаст немного больше.

Максимальная фаза наступит примерно между 19:05 и 19:13 по британскому летнему времени, когда Солнце будет низко над западно-северо-западным горизонтом. Самое низкое положение светила может стать ключевым фактором: это не то затемнение, которое следует смотреть из-за ряда домов, деревьев или офисных построек. Пляж, обрыв, холм или открытое поле могут решить, увидите ли вы тонкий солнечный серп или вообще ничего.

Важно и то, что чистый горизонт на западе означает потребность в ясном небе не только над вами, но и на десятки или даже сотни миль вперед по направлению взгляда. Это еще более критично для восточной Испании и Балеарских островов, где полная фаза будет происходить, когда Солнце и Луна будут всего на несколько градусов над горизонтом.

В Северной Америке затмение будет менее глубоким, но все равно заметным. Чем дальше к северо-востоку, тем большая часть Солнца закрывается.

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В США глубочайшую частичную фазу увидит север Мену, тогда как Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия и часть Новой Англии будут наблюдать более скромный «укус» со стороны Луны после обеда.

В Канаде, особенно на востоке и севере, зрелище будет более выразительным: в Ньюфаундленде закроется более половины солнечного диска, а остальная Атлантическая Канада увидит больше, чем большинство территории США.

Как безопасно почувствовать магию затмения

Независимо от места наблюдения смотреть на Солнце без специальных защитных средств опасно. Необходимы сертифицированные очки для затемнения или надежные солнечные фильтры для оптики. Тонкие облака не делают наблюдения безопасным, равно как и обычные солнцезащитные очки. Даже короткий взгляд на Солнце должен быть только через специальные фильтры.

Автор планирует наблюдать затемнение из Гренландии и советует простой, «низкотехнологичный» подход: очки для затемнения, распечатанное или сохраненное расписание локальных фаз и бинокль с надежно закрепленным солнечным фильтром спереди. Фотография, по его мнению, не должна быть главной целью: самая большая ловушка полной фазы — воспринимать ее как событие, которое, прежде всего, нужно снять, а не пережить.

Если вы окажетесь в зоне глубокого частичного затемнения (более 80% покрытия), свет может приобрести необычный оттенок, а заметное затемнение яркости станет ощутимым примерно от 90% закрытия диска. В полосе полной фазы вы почувствуете прохладу, внезапное падение уровня освещения, затих птиц и людей, когда тень Луны накроет местность.

Роль облаков

Облачный, «молочный» небосвод может скрыть корону, но в то же время сделать темноту более резкой и внезапной, усиливая чувство нереальности.

Именно поэтому люди так ценят опыт затемнения — не только из-за снимков, а из-за изменения всего окружения. Облака, вместо того чтобы все испортить, могут подчеркнуть странность и драму момента.

Неделя великих небесных событий: Персеиды и Молочный Путь

Период с 7 по 13 августа 2026 г. обещает стать исключительным для наблюдателей неба. В тот же день, что и солнечное затмение, приходится максимум метеорного потока Персеиды. Тем, кто отправится за затемнением в Гренландию и Исландию, при благоприятных условиях может посчастливиться увидеть и полярное сияние после полуночи, хотя тьма там будет короткой.

Далее к югу наступает «сезон Молочного Пути»: наша галактика высоко поднимается над горизонтом, а ее самые яркие и наидеализированные участки хорошо видны после сумерек. В течение этой недели Луна будет тонким серпом или вообще отсутствует в небе, поэтому условия для ночных наблюдений будут почти идеальными.

Если вам удастся увидеть Молочный Путь, затемненное Солнце и хотя бы одну падающую звезду, это станет одной из самых ярких комбинаций впечатлений для любого неба.

Созвездие недели: Персей и Персеиды

Метеорный поток Персеиды получил название от созвездия Персея, но сами метеоры не вылетают из звезд этого созвездия. Они лишь кажутся расходящимися оттуда, потому что Земля проходит сквозь поток пыли и обломков кометы.

Чтобы найти Персей, смотрите на северо-восток поздно вечером, а ближе к рассвету — выше над горизонтом, под W-образным созвездием Кассиопеи. Типичная ошибка начинающих — всматриваться именно в точку радианта. Лучше использовать Персей как ориентир, а затем наблюдать как можно более широкий участок темного неба. Этот поток, один из лучших в течение года, особенно при безмесячных условиях, вознаграждает терпеливых наблюдателей гораздо больше, чем ищущих «идеальную» точку.

Напомним, 12 августа в небе одновременно состоятся три ярких астрономических явления, которые уже вызвали в соцсетях шутки и прогнозы о «конце света».

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