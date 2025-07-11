Не только Земля: ученые обнаружили еще один объект Солнечной системы, пригодный для жизни

Энцелада / © NASA

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Новые данные, полученные благодаря миссии Cassini, свидетельствуют, что подо льдом спутника Сатурна Энцелада скрывается океан, который может быть благоприятным для микробной жизни.

Об этом сообщило издание Space.

Миссия проанализировала шлейфы водяного пара, вырывающиеся из недр Энцелада. В частности, аппарат NASA помог ученым впервые определить pH подледникового океана. Оказалось, что вода там имеет сильно щелочную среду — от 10,1 до 11,6 по шкале pH. Такая среда считается экстремальной, однако на Земле в ней выживают алкалофилы — микроорганизмы, способные жить в высокощелочных условиях.

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По словам планетолога Кристофера Глейна из Юго-Западного научно-исследовательского института США, химические процессы между водой и каменистым ядром спутника — насыщенным железом, магнием и натрием — приводят к высвобождению гидроксида натрия. В сочетании с углекислым газом он создает условия, подобные тем, что существуют в гидротермальных источниках на дне Земных океанов.

Эти открытия делают Энцелад одним из самых перспективных кандидатов в Солнечной системе для поиска внеземной жизни. В то же время ни одна из научных миссий пока не имела специализированного оборудования для полноценного анализа состава шлейфов. Cassini обнаружил их случайно — еще до того, как стало известно о самом феномене.

Теперь научное сообщество мечтает о новой миссии на Энцелад, чтобы подробнее исследовать его загадочный океан.

Напомним, ученые обнаружили, что большие плотины удерживают невероятное количество воды, буквально перераспределяя массу по всему земному шару. В результате смещается положение земной коры относительно мантии.

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