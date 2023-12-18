Не видели 92 года: ученые обнаружили паука, танцующего чечетку (фото)

В Португалии ученые обнаружили паука, которого не видели с 1931 года.

Об этом пишет New Scientist.

Паук-люк Nemesia berlandi, казалось, исчез после того, как он был впервые описан 92 года назад, но теперь ученые наконец-то снова заметили его неподалеку от села Фагильде на севере страны.

Энтомологи обнаружили пару самок, имеющих темно-коричневые тела и, как полагают, выростают до 2,2 сантиметра длиной.

Паук Nemesia berlandi / Фото: Sergio Henriques/Re:wild

Представители этого вида живут в норах с откидной дверцей, чтобы поймать добычу. Хотя ни одного взрослого самца не наблюдалось, ученые считают, что они ведут себя аналогично самцам близкородственных пауков, выполняющих ритмическую чечетку у дверей самки, чтобы привлечь партнера.

"Нам так легко их не заметить, потому что они очень загадочны. У них есть люк, напоминающий любой фон в этом районе, например, лист или мох", — прокомментировал Серхио Энрикес из зоопарка Индианаполиса в Индиане. "Это открытие сродни выигрышу в лотерею".

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Чтобы подтвердить, что это действительно был N. berlandi, команда проанализировала образцы его ДНК и обнаружила, что он не похож на другой известный вид.

Энрикес и его коллеги надеются, что это повторное открытие будет стимулировать усилия по сохранению паука, проживающего в районе страны, который все больше подвергается угрозе лесных пожаров и наводнений.

Напомним, в Японии обнаружили останки древнего существа размером с автобус. Животное имело голову, похожую на крокодилову, а также четыре огромных весловидных конечности, и, возможно, пловец на спине, как у акулы.

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