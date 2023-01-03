Не видели со времен неандертальцев: древнейшую комету можно будет наблюдать невооруженным глазом в 2023 году

Комета, которую можно увидеть невооруженным глазом, посетит Землю в 2023 году впервые после визита к неандертальцам.

Комета C/2022 E3 (ZTF) может быть достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, когда она пролетает мимо Солнца и Земли в конце первого месяца 2023 года.

Об этом пишет Space.

Комета под названием C/2022 E3 (ZTF) сейчас проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Она максимально приблизится к 12 января, а затем пролетит мимо Земли, совершая ближайшее прохождение у нашей планеты между 1 и 2 февраля 2023 года.

Если комета будет продолжать яреть, как сейчас, ее можно увидеть на темном небе невооруженным глазом. Также ее можно будет наблюдать в бинокль или телескоп во время прохождения мимо Земли.

По данным NASA, наблюдатели в Северном полушарии смогут найти комету в утреннем небе, когда она будет двигаться в направлении северо-запада в течение января. Эта комета станет видимой для наблюдателей в Южном полушарии в начале февраля 2023 года.

Комета будет находиться в созвездии Верблюда во время своего приближения к Земле.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, у кометы возраст около 50 000 лет. Это значит, что в последний раз она побывала у нашей планеты во время верхнего палеолита на Земле.

Это означает, что последние люди, которые могли заметить эту комету, были ранними Homo Sapiens, жившими во время последнего ледникового периода. Так же можно сказать о последних неандертальцах, поскольку этот вид вымер примерно через 10 000 лет после последнего визита этой кометы.

Конечно, неандертальцы и ранние люди не знали, что это кометы и ее идентифицировали гораздо позже последнего ледникового периода. Она была подмечена только в начале марта 2022 года и называлась астероидом на орбите Юпитера. Интересно, что комета светится зеленоватым оттенком из-за окружающих ее ореол газа и пыли, имеющий длинный, но менее сияющий хвост.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Солнце летит самая большая из обнаруженных комет. Ее диаметр составляет 149 км, что превышает размеры одного из спутников Марса.

Ранее мы писали о том, что комета ATLAS развалилась, так и не приблизившись к Земле.

К тому же ученые обнаружили самую большую за историю наблюдений комету размером с Гавайи.

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