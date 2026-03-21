Не зеленые: ученые назвали, какими на самом деле могут быть инопланетяне

Поиск жизни за пределами Земли заставляет ученых пересматривать привычные представления о том, как она может выглядеть. В частности, новые исследования свидетельствуют: инопланетные организмы не обязательно будут зелеными, как земные растения.

Об этом сообщило Popular Mechanics.

На Земле зеленый цвет растений объясняется работой хлорофилла — пигмента, который поглощает красный и синий свет и отражает зеленый. Благодаря этому происходит фотосинтез — процесс, во время которого растения используют свет, воду и углерод для создания энергии.

Впрочем, на других планетах условия могут существенно отличаться. Особенно это касается экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов. В таких системах свет имеет другой спектр, поэтому организмы могут использовать альтернативные механизмы фотосинтеза.

Исследователи из Корнельского университета установили, что в подобных условиях потенциально могут доминировать микроорганизмы, которые используют инфракрасное излучение. Речь идет о фототрофных аноксигенных и фотогетеротрофных бактериях. Они уже существуют на Земле и «процветают в определенных нишах».

Чтобы исследовать их свойства, ученые собрали около 20 образцов пурпурных бактерий из различных сред — от гидротермальных источников до водоемов. Анализ показал, что эти организмы формируют специфический «световой отпечаток», который может быть зафиксирован телескопами.

Именно такие спектральные сигнатуры ученые предлагают использовать как один из ключевых маркеров для поиска внеземной жизни. В будущем их планируют выявлять с помощью современных обсерваторий, в частности Чрезвычайно большого телескопа Европейской южной обсерватории.

Отдельные научные работы также указывают, что в ранней истории Земли доминировали другие светочувствительные молекулы — в частности ретиналь. Они поглощали зеленый спектр и отражали красные и фиолетовые оттенки. Только с появлением хлорофилла и ростом уровня кислорода растительность на планете приобрела современный зеленый цвет.

Моделирование различных типов экзопланет — как влажных, так и сухих — показало, что при определенных условиях их поверхность может иметь именно фиолетовую окраску. Это касается, в частности, миров с низким уровнем кислорода или получающих свет от более холодных звезд.

«Поэтому, когда инопланетяне наконец достигнут Земли, не рассчитывайте на „маленьких зеленых человечков“. Что касается летающих фиолетовых людоедов… ну, теперь мы наткнулись на что-то интересное», — говорится в статье.

