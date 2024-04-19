Не зеленый: ученые назвали вероятный настоящий цвет инопланетян

Ученые заявили, что инопланетная жизнь может быть фиолетовой, а не зеленой.

Об этом пишет NDTV со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Согласно исследованию, инопланетяне могут обитать на планете, похожей на Землю, но она не будет такой же зеленой, как наша планета. Она может быть совсем другой, а значит, инопланетяне также могут быть иного цвета.

Исследователи считают, что инопланетяне могут быть фиолетовыми, поскольку они были бы покрыты бактериями. Они также предполагают, что их планета может почти не иметь видимого света.

Новое исследование выявило световые сигналы, поступающие из миров, где не хватает солнечного света и кислорода, как у многих экзопланет, найденных до сих пор. Исследователи объяснили, что доминирующим цветом, сигнализирующим о жизни на Земле, является зеленый, поскольку растения и бактерии превращают солнечный свет в энергию с помощью зеленого хлорофилла. Ожидается, что на планете, которая вращается вокруг меньших и более тусклых звезд, организмы выживут, если будут осуществлять свой метаболизм с помощью другого инфракрасного света. Бактерии, питающиеся инфракрасным светом, существуют в разных нишах Земли, особенно там, куда не проникает солнечный свет, например в глубоководных гидротермальных источниках или мутных болотах.

Для исследования астробиологи из Корнельского университета вырастили различные бактерии, измерили длины волн света, которые они отражали, и смоделировали их с теми световыми сигналами, которые можно увидеть в других мирах. Они обнаружили, что фиолетовые бактерии могут выживать благодаря фотосинтезу даже при слабом освещении по сравнению с растениями. Эти бактерии используют много форм хлорофилла, который помогает превращать солнечный свет в пищу. Эта реакция не приводит к образованию кислорода, следовательно, бактерии не зависят от кислородных компонентов, пояснили исследователи.

"Мы лишь открываем глаза на эти удивительные миры вокруг нас. Фиолетовые бактерии могут выживать и преуспевать в таких разнообразных условиях, что легко представить, что во многих разных мирах фиолетовый цвет может быть просто новым зеленым", — сказала Лиза Кальтенеггер, директор Института Карла Сагана в здании космических наук.

"Наши модели показывают, что в зависимости от поверхностного покрытия биоты и облачного покрова широкий спектр земных планет может иметь признаки поверхностных биопигментов фиолетовых бактерий, — отмечают исследователи в своей работе. — Хотя неизвестно, может ли жизнь или фиолетовые бактерии развиваться в других мирах, фиолетовый цвет может стать новым зеленым цветом в поисках поверхностной жизни".

Напомним, писательница ошарашила историей о встрече с пришельцами. Она заявила, что покаталась на их космическом корабле и у нее украли яйцеклетки.

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