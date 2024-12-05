Неандертальцы и современные люди были отдельными видами – новое исследование

Новое исследование подтвердило, что неандертальцев и современного человека следует рассматривать как отдельные виды.

Об этом пишет IFL Science.

Homo sapiens и неандертальцы происходят от одного предка, но среди исследователей идут давние споры по поводу того, что считать видом.

Согласно отчету, опубликованному экспертами из лондонского Музея естественной истории и Института философии KU Leuven в Бельгии, сомнений быть не может. По словам профессора Криса Стрингера и доктора Андри Мененганзин, это два разных вида.

Несмотря на ограничения в ископаемых, они обнаружили, что существует достаточно доказательств, чтобы обосновать эту категоризацию.

Профессор Крис Стрингер, научный руководитель Музея естествознания и соавтор статьи, сказал: "В контексте неандертальцев и Homo sapiens мы должны рассматривать видообразование как постепенный процесс, происходивший в течение более 400 000 лет. Правильно, что они скрещивались там, где они не были географически обособленные, но со временем дифференциация продолжилась до того момента, когда эти два вида стали совершенно разными. Когда неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад, эти два вида находились на завершающей стадии процесса видообразования и развивали репродуктивную изоляцию друг от друга".

Череп неандертальца и Homo sapiens / Фото: Trustees of the Natural History Museum

"В науке о происхождении человека неявные и нереалистичные теоретические предположения могут быть столь же ограничительны, как и дефицит данных", — добавила доктор Менеганзин. Таксономические разногласия по классификации наших видов и неандертальцев являются ярким примером чрезмерно упрощенных ожиданий относительно природы видообразования. Как в современных, так и в прошлых таксонах видообразование разворачивается в пространстве и времени, проходя через несколько этапов, связанных с постепенным приобретением отличающих признаков. Читая окаменелости во временном и географическом измерениях, формировавших прошлое человеческое разнообразие, имеющиеся данные могут стать более информативными, а не более ограничительными, и помочь вывести дискуссии из непродуктивных тупиков".

Ископаемые останки свидетельствуют, что современные люди появились в Африке, а неандертальцы – в Евразии.

Слепок черепа и нижней челюсти взрослого мужчины-неандертальца, обнаруженный в Ла-Феррасе, Франция, возраст которого составляет 70 000 лет / Фото: Trustees of the Natural History Museum

Картирование за столь длительный период оказалось сложной задачей для ученых из-за скрещивания и обмена генами и поведенческими моделями. Однако исследование утверждает, что эти две группы уже были отдельными видами к моменту начала скрещивания. Чтобы точно проследить эволюцию современного человека, необходимо классифицировать анатомические и географические изменения.

В исследовании также утверждается, что если бы скрещивание было последним словом в определении статуса вида, то сотни разных видов млекопитающих и птиц сегодня были лишены статуса отдельного вида.

Без признания закономерностей эволюции и последующей категоризации вопрос о том, когда вид впервые появился, становится еще более неразрешимым.

Неандертальцы были лучше приспособлены к холодному климату – приспособлению, которое современные люди еще не полностью развили без использования технологий.

Череп женщины-неандертальца в возрасте 100 000 лет / Фото: Trustees of the Natural History Museum

Им также приходилось быть более физически активными и дольше собирать ресурсы, необходимые для выживания.

Это помогает объяснить морфологические различия, в частности форму грудной клетки и таза, что предполагает наличие больших внутренних органов, таких как легкие, сердце и печень – среди широкого спектра анатомических отличий.

Более утонченный скелет человека разумного свидетельствует о более экономной физиологии и меньшей потребности в энергии. Это могло стать решающим фактором между выживанием и вымиранием во время быстрых климатических изменений или сильной конкуренции за ресурсы, когда эти два фактора сосуществовали.

Напомним, в Испании обнаружили новый вид динозавров с одной сверхдлинной частью тела. Они жили 75 млн лет назад.

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