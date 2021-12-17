Неандертальцы подняли ландшафтный дизайн каменного века на новый уровень.

Регулярное использование огня представителями рода Homo началось около 400 тысяч лет назад.
Приблизительно 125 000 лет назад неандертальцы превратили преимущественно лесистую территорию, граничащую с двумя центральноевропейскими озерами, в относительно открытый ландшафт, — об этом заявил археолог Вил Ребрукс из Лейденского университета в Нидерландах и его коллеги.
Анализ пыльцы, древесного угля, окаменелостей животных и другого материала, ранее найденного в двух старинных озерных бассейнах в Германии, дает древнейшее известное доказательство того, что гоминиды меняли свою среду, пишет Science Advances.
Раскопанные участки расположены на территории под названием Ноймарк-Норд. Исследователи предполагают, что ежедневная деятельность неандертальцев там, очевидно, продолжалась в течение года, оказала большое влияние на окружающую среду. По их словам, эти занятия, которые проходили в течение примерно 2000 лет, включали разведение костра, резку дичи, сбор древесины, изготовление орудий и строительство временных приютов.
"Возможно, мы имеем дело с большими и менее мобильными группами, чем это обычно признается", — говорит Ребрукс.
Находки в Ноймарк-Норде способствуют постоянной дискуссии о том, когда люди начали оказывать доминирующее влияние на мир природы. Некоторые ученые считают этот период новой геологической эпохой – антропоценом. Непонятно, когда начался антропоцен и уходят ли его корни в каменный век.
Регулярное использование огня представителями рода Homo началось около 400 тысяч лет назад. Доказательства человеческих занятий, связанных с увеличением пожара и переходом к открытым местам жительства, датируются примерно 40 тысяч лет назад в Австралии, 45 000 лет назад в Новой Гвинее и 50 000 лет назад на Борнео.
Анализ озерных кернов и каменных орудий в южно-центральной части Африки показывает, что пожары, вызванные все большим количеством людей, покидали ландшафт открытым, даже если дождевые условия, способствовавшие росту лесов, возникли около 85 000 лет назад.
Пыльца из Ноймарк-Норди указывает на то, что травы и травы, которые являются признаками открытого ландшафта, появились в коротком окне времени примерно 125 000 лет назад, говорят Ребрукс и его коллеги. Большое количество каменных артефактов – некоторые с признаками нагрева, возможно, чтобы сделать готовые края острее – и костей животных со следами резни датируются тем же временем в Ноймарк-Норд, когда неандертальцы населяли Европу.
Каменные орудия труда и обломки костей с признаками нагрева, обгоревшее дерево, обугленные семена и плотные пятна древесного угля свидетельствуют о том, что неандертальцы часто разжигали пожары вблизи озер Ноймарк-Норд.
Пыльца из двух других мест в той же горной части Германии, где исследователи ранее нашли небольшое количество каменных орудий, свидетельствующих об ограниченном присутствии неандертальцев, показывает, что леса преобладали там, когда неандертальцы населяли луга Ноймарк-Норда. Это усиливает мнение, что неандертальцы изменили ландшафт Ноймарк-Норда, а не поселились там после того, как леса уменьшились.
Археолог Мануэль Уилл из Университета Эберхарда Карла в Тюбингене в Германии соглашается. "Свидетельства неандертальцев из Ноймарк-Норда должны стать тревожным звонком для международного научного сообщества, чтобы включить археологов, изучающих палеолитические записи в состав любой команды, которая пытается определить и идентифицировать начало антропоцена", — говорит Уилл.
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