Неандертальцы лечили раны дегтем: ученые обнаружили антибактериальный эффект

«Жеванные» кусочки березового дегтя. Фото: White et al., Proc. R. Soc. B, 2025

Неандертальцы могли использовать березовый деготь не только как клей для инструментов, но и как средство для обработки ран. Такой вывод сделали ученые после серии экспериментов, в ходе которых воспроизвели древние технологии и проверили свойства этого вещества.

Ранее археологи уже установили, что неандертальцы широко использовали березовый деготь для соединения каменных наконечников с копьями. Эту липкую субстанцию находили на стоянках по всей Европе, и она выполняла различные функции, в частности, служила одним из древнейших герметиков. В то же время в последние годы появляется все большее свидетельство того, что неандертальцы пользовались растениями и для лечения, что и подтолкнуло ученых проверить возможные медицинские свойства дегтя.

В рамках исследования специалисты из университетов Кельна, Оксфорда и Льежа воспроизвели процесс получения дегтя из березовой коры, используя несколько методов, которые могли быть доступны в позднем плейстоцене. В частности, исследователи нагревали кору в замкнутой среде без доступа кислорода, имитируя сухую дистилляцию, а также сжигали ее рядом с твердой поверхностью, чтобы получить конденсировавшуюся на камне смолу. Отдельно применили метод нагревания коры в металлической емкости — технику, вдохновленную практиками коренного народа микмак.

После этого образцы дегтя передали на биологическое тестирование в Университет Кейп-Бретона в Канаде. Лабораторные исследования показали, что полученное вещество обладает антибактериальными свойствами и способно ингибировать золотистый стафилококк — бактерию, связанную с инфекциями ран. В то же время эффективность дегтя оказалась ниже, чем у современного антибиотика гентамицина, и он не продемонстрировал действия против кишечной палочки.

По словам исследователей, эти результаты указывают на то, что неандертальцы могли использовать березовый деготь для обработки повреждений кожи или лечения состояний, связанных с риском инфекции. Дополнительно учёные обращают внимание на практичность этого вещества: даже небольшого количества дегтя достаточно, чтобы покрыть значительную площадь поверхности.

Ученые также отмечают, что изучение подобных древних практик может иметь современное значение. В частности, это касается поиска новых подходов к борьбе с антибиотикорезистентностью, ведь некоторые бактерии способны производить устойчивость к имеющимся препаратам.

«Важно, что эти давние знания могут помочь в борьбе с антибиотикорезистентными и внутрибольничными инфекциями, поскольку они эффективны против S. aureus. Тревожно, что этот патоген способен становиться устойчивым к каждому классу используемых на данный момент антибиотиков и ежегодно вызывает около 500 000 госпитализаций в Соединенных Штатах», — говорится в статье.

