Неандертальцы не вымерли: новое исследование изменяет представление об эволюции человека

Неандертальцы / © Associated Press

Реклама

Неандертальцы, как выяснилось, никогда не исчезали с лица Земли полностью. Согласно новому исследованию ученых из Италии и Швейцарии, этот архаический вид людей не пережил подлинного вымирания, ведь их ДНК сохранилась в современных людях и остается частью нашего генетического кода.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Исследователи утверждают, что около 10 000 лет продолжалось постепенное смешение неандертальцев с Homo sapiens из-за регулярного скрещивания. В результате этого процесса произошло так называемое "генетическое поглощение", заменившее их популяцию, а не уничтожившее ее.

Реклама

"Наши результаты указывают: неандертальцы не погибли в катастрофе. Они были поглощены генетически, а не физически", – отмечает команда под руководством Андреа Амадея из Университета Рима Тор Вергата.

Что известно о неандертальцах:

Жили в Европе и Западной Азии 400 000–40 000 лет назад.

Исключительно похожи на Homo sapiens на генном уровне, что позволило рождать здоровое потомство.

Большинство современных неафриканцев унаследовали от них 1-2% генов.

Имели коренастое телосложение, сильную мускулатуру и развитые надбровные дуги.

Ученые смоделировали многочисленные случаи миграции людей современного вида в Евразию и их скрещивание с местными неандертальцами – это могло занять до 30 тысяч лет. В то же время у неандертальцев были относительно небольшие популяции — лишь несколько тысяч человек — что ускорило процесс их "растворения" в популяции Homo sapiens.

ДНК неандертальцев в современных людях – свидетельство того, что они не исчезли, а стали частью нашей эволюции. Однако ученые признаются: другие факторы, такие как изменение климата или конфликты с Homo sapiens, также могли сыграть роль.

Реклама

Ученые подчеркивают: гипотеза о постепенном генетическом смешении объясняет исчезновение неандертальцев лучше, чем сценарии их внезапного вымирания. Последующие археогенетические исследования помогут уточнить переломный момент в эволюции человека.

Напомним, ученые исследовали скелет пятилетнего ребенка в возрасте 140 000 лет. Анализ показал, что ее родителями были человек и неандерталец. Это удивительное открытие доказывает, что скрещивание происходило гораздо раньше, чем ученые считали до сих пор.