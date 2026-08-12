Неандертальцы передали нам ген быстрого роста мышц, но унаследовали его далеко не все

Ген неандертальцев помогает современным людям наращивать мышцы

Реклама

Долгое время эволюция скрывала тайны формирования телосложения современного человека, однако генетики продолжают находить отголоски нашего доисторического прошлого. Выяснилось, что крепкие мышцы некоторых людей являются прямым результатом генетического обмена с неандертальцами , произошедшего тысячелетия назад.

Об этом подробно пишет Live Science.

Реклама

Секретная мутация и дополнительные мышцы

Исследователи выяснили, что около сорока семь тысяч лет назад в генофонд современного человека попал специфический неандертальский вариант гена рецептора гормона роста. Эта уникальная мутация отличается от обычного человеческого рецептора двумя измененными аминокислотами и одной делецией. Благодаря такой нестандартной структуре клетки организма начинают очень сильно и активно реагировать на естественный гормон роста.

Реклама

По словам генетика из Каролинского института Гуго Зеберга, заметной характеристикой носителей этого гена является значительно большая мышечная масса. Одна копия такого варианта добавляет около двухсот семидесяти граммов чистой мышцы к общей массе тела. Соответственно, человек, унаследовавший сразу две копии от обоих родителей, может иметь более полукилограмма дополнительной мускулатуры без дополнительных физических усилий.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell, этот ген имели почти все неандертальцы, но среди современных людей он встречается только у десяти процентов населения. Самое интересное, что он присутствует только у одного процента людей с европейскими корнями, тогда как среди населения Южной и Юго-Восточной Азии этот показатель достигает целых двадцати пяти процентов. При этом мутация вообще не встречается у людей африканского происхождения, поскольку межвидовое скрещивание происходило исключительно на территории Евразии.

Как работает доисторический ген в клетках

Чтобы понять влияние этой мутации, ученые проанализировали ДНК неандертальцев и денисовцев, сравнив их с более чем миллионом современных геномов, а затем провели серию лабораторных экспериментов. Они искусственно заставили клетки экспрессировать неандертальский вариант гена и обнаружили, что под влиянием гормона роста такие клетки размножаются на сорок процентов чаще обычных. Вырабатываемый гипофизом гормон не только стимулирует развитие в подростковом возрасте, но и непрерывно регулирует метаболизм у взрослых людей.

Несмотря на такие впечатляющие клеточные показатели, наличие этого гена не всегда делает человека визуально массивным или чрезмерно мускулистым. Изменения в организме намного тоньше: носители мутации просто имеют более высокий уровень ключевого сигнального белка в ответ на выделение гормона. Кроме того, эти люди могут отличаться несколько более короткими корнями зубов и едва заметными особенностями формы челюсти, присущими вымершим неандертальцам.

Реклама

Эволюционные загадки и половое созревание

Хотя неандертальцы в целом были более крепкими и крепкими, чем современные люди, один только этот ген не может полностью объяснить их массивное телосложение. По мнению Гуго Зеберга, неандертальская крепость формировалась под влиянием многих других генов, а также сильно зависела от образа жизни и суровых экологических факторов того времени. Обнаруженная генетическая мутация является лишь одним маленьким фрагментом в гораздо более сложной и эволюционной головоломке.

Интересно, что этот специфический ген совершенно не реагирует на форму гормона роста, которую активно вырабатывает плацента во время внутриутробного развития плода. Из-за этой физиологической особенности неандертальские младенцы рождались точно такого же размера, как и современные дети. Однако сразу после появления на свет гипофиз начинал вырабатывать собственный гормон, что приводило к гораздо более интенсивному и быстрому росту малышей.

При изучении современных носителей этого гена исследователи заметили, что у детей до одиннадцати лет эффект дополнительной мышечной массы вообще не проявляется. Эти генетические различия начинают действовать только во время полового созревания, когда уровень гормона роста в организме значительно и резко растет. Это еще раз подтверждает теорию, что неандертальский рецептор активируется только гормонами гипофиза в подростковом и старшем возрасте, а не до рождения.

Палеоантрополог Корнелиус Купчик отмечает, что такая чрезвычайно высокая распространенность этого гена среди азиатского населения по сравнению с европейским невероятно интригующей. Это открытие убедительно свидетельствует о том, что ранние миграции наших предков были гораздо сложнее и запутаннее, чем считала официальная наука до сих пор. Поиск ответов на эти глобальные эволюционные загадки потребует от ученых проведения новых масштабных археологических и генетических расследований.

Реклама

Напомним, генетики выяснили, куда действительно исчезли неандертальцы . Новейший анализ человеческих геномов раскрыл совершенно неожиданную правду о судьбах неандертальцев и опроверг теорию их вымирания.

Новости партнеров