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Небо засыплет падающими звездами: увидят ли украинцы уникальное явление
Метеорный поток активен ежегодно с примерно 2 октября по 7 ноября, достигая своего пика 21-22 октября.
В ночь на 22 октября 2026 года украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды.
Об этом сообщает Space.
При благоприятных погодных условиях и идеальной видимости на небе можно увидеть от 10 до 20 метеоров в час.
По данным NASA, частицы метеорного потока двигаются со скоростью около 66 км/с. В благоприятную погоду Ориониды могут наблюдать жители Северного и Южного полушарий.
Название потока связано с созвездием Ориона: с Земли кажется, что метеоры разлетаются именно оттуда. Созвездие расположено на небесном экваторе и видимо во всем мире.
Раньше украинцы наблюдали редкое астрономическое явление — парад трех планет. Сатурн, Марс и Меркурий выстроились в плотные формации на восточной части неба прямо перед восходом Солнца.