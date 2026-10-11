Небо засыплет падающими звездами: увидят ли украинцы уникальное явление

Во второй половине октября 2026 года состоится пик метеорного потока Ориониды / © Associated Press

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В ночь на 22 октября 2026 года украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды.

Об этом сообщает Space.

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При благоприятных погодных условиях и идеальной видимости на небе можно увидеть от 10 до 20 метеоров в час.

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По данным NASA, частицы метеорного потока двигаются со скоростью около 66 км/с. В благоприятную погоду Ориониды могут наблюдать жители Северного и Южного полушарий.

Название потока связано с созвездием Ориона: с Земли кажется, что метеоры разлетаются именно оттуда. Созвездие расположено на небесном экваторе и видимо во всем мире.

Раньше украинцы наблюдали редкое астрономическое явление — парад трех планет. Сатурн, Марс и Меркурий выстроились в плотные формации на восточной части неба прямо перед восходом Солнца.

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