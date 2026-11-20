Галактика / © Unsplash

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Исследователи обнаружили тройную звездную систему, которая находится близко по космическим меркам: всего в 28 световых годах от Земли. Открытие было сделано с помощью телескопа Канада-Франция-Гавайя.

Об этом пишет Phys.

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Необычная тройная звездная система получила название Welopōʻai. Это ближайшая к нам известная тройная система, содержащая сразу два белых карлика, и никакой аналогичной структуры в радиусе 100 световых лет не найдено.

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Уже раньше было известно, что в этой системе присутствует еще один, более отдаленный белый карлик. Итак, Welopōʻai оказалась тройной: красный карлик и белый карлик вращаются очень близко друг к другу, а второй белый карлик движется на большом расстоянии вокруг этой пары.

Первоначально обнаруженный белый карлик был обычной звездой, масса которой примерно на 40% превышала массу Солнца. Эта звезда сначала стала красным гигантом, то есть значительно выросла в размерах, а затем сжалась до белого карлика. Так как рядом с красным гигантом на близком расстоянии был красный карлик, последний должен быть поглощен большей звездой. Но этого не вышло.

Поэтому астрономы говорят, что такая звездная система не должна существовать. Пока нет объяснения тому, как она возникла, почему выжил красный карлик и почему все три звезды находятся на стабильных орбитах.

Напомним, во Вселенной существует таинственная форма энергии, известная как темная энергия. В самых больших масштабах галактики образуют сверхскопление размером в сотни миллионов и миллиарды световых лет.

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