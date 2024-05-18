Недавние взрывы на Солнце: Индийское космическое агентство собрало важные данные

В последние почти 2 недели на Солнце наблюдается активность невероятной силы. Почти каждый день появляются вспышки класса Х, которые являются мощными выбросами энергии излучения на нашей звезде.

Об этом пишет Space.

Приборы наземной Индийской сети мониторинга влияния космической погоды 11 мая зафиксировали 100% увеличения общего содержания электронов по сравнению с предыдущим днем. Тем временем в космосе ISRO наблюдала за солнечной активностью с помощью солнечной обсерватории Aditya-L1, расположенной в точке Лагранжа L1, а также вращающегося вокруг Луны аппарата "Чандраян-2".

Aditya-L1 – это первый индийский аппарат, созданный для наблюдения за Солнцем, и он прибыл к месту своего назначения только в январе этого года. Приборы аппарата, спектрометр ионов солнечного ветра, а также тепловой и энергетический спектрометр частиц наблюдали высокоскоростной солнечный ветер, высокотемпературную плазму солнечного ветра и поток энергичных ионов во время сильной активности на Солнце.

Ранее ученые сообщили, что обрушившаяся на Землю на прошлой неделе мощная магнитная буря может запустить волну ураганов.

Напомним, Землю накрыла самая большая за 20 лет геомагнитная буря. В ночь на 11 мая ее K-индекс был максимальной отметки — 9. Из-за серии солнечных вспышек, ставших причиной мощных магнитных бурь, в Украине заметили полярное сияние.

Читайте также: