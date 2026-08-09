Негниющий мозг: ученые разгадали жуткую тайну тысячелетних человеческих останков

Более 4 400 человеческих мозгов были найдены идеально сохраненными в скелетах / © Associated Press

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Десятилетиями ученые не могли объяснить удивительный археологический феномен, когда в древних скелетах после исчезновения всех мягких тканей оставался невредим лишь мозг. Однако недавно исследователи выяснили, что эта загадка связана не со случайными условиями хранения, а с особыми химическими реакциями самого процесса разложения.

Об этом пишет Daily Galaxy.

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Загадка сохранения и эксперимент с мышами

Этот феномен, известный в научном мире как парадокс сохранения мозга, бросал вызов исследователям на протяжении многих лет. По данным исследовательницы из Оксфордского университета Александры Севиур, в мировой археологической истории за последние 12 тысяч лет было задокументировано более 4400 случаев обнаружения уцелевшего человеческого мозга.

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Больше всего экспертов удивлял тот факт, что около трети таких находок встречались во влажных, бедных кислородом средах, таких как русла рек или затопленные пещеры, которые обычно лишь ускоряют процессы гниения. Чтобы проверить свои гипотезы, команда учёных провела масштабный эксперимент, результаты которого были опубликованы в Journal of Proteome Research.

они зарыли тушки мышей в четырех различных комбинациях водных и кислородных условий, контролируя процесс их разложения в течение шести месяцев. Для анализа уцелевших тканей на разных этапах ученые использовали масс-спектрометрию высокого разрешения, позволившую четко определить, какие именно белки остались невредимыми, а какие распались.

Результаты этого детального анализа сгенерировали более 1,26 миллионов моделей распада белков. Первоначально процесс разложения выглядел одинаково во всех четырех условиях погребения, но уже через несколько недель оказалось, что среда с большим количеством кислорода заставляет ткани мозга разрушаться гораздо быстрее. В то же время влажные и бескислородные условия способствовали образованию крепких белковых структур, способных противостоять естественному распаду на протяжении многих веков.

Роль свободных радикалов в защите тканей

По словам экспертов, главный секрет столь длительного сохранения кроется в действии свободных радикалов — нестабильных частиц, обычно повреждающих клетки. Когда в среде много кислорода, эти частицы запускают быстрые реакции разрушения, однако в условиях повышенной влажности и дефицита кислорода скорость реакций резко падает, создавая прочные защитные связи между остатками химических соединений и соседними белками.

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Человеческий мозг оказался идеально приспособленным для столь необычного формата консервации. Он содержит специфические металлы, способные поддерживать эти реакции, жировые мембраны для накопления свободных радикалов, а также определенные аминокислоты, которые помогают улавливать их и формировать крепкие структуры, тогда как череп дополнительно ограничивает нежелательный поток жидкостей.

Неожиданная связь с болезнью Альцгеймера

Исследователи обнаружили потрясающую деталь: молекулярные модели, найденные в этих устойчивых к распаду белках, визуально очень похожи на наблюдаемые во время нейродегенеративных заболеваний. В частности, речь идет о механизмах, которые фиксируются в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера.

Органический геохимик из Бристольского университета Ричард Эвершед высоко оценил проведённый анализ, назвав его чрезвычайно всесторонним. Он отметил, что полученные данные открывают совершенно новые перспективы понимания химических процессов и сохранения белков в археологии.

В то же время Эвершед отметил необходимость расширения базы исследования. По его словам, ученым следует сравнить эти показатели с другими тканями, органами и мышцами, чтобы окончательно понять, действительно ли процессы в мозге уникальны на фоне остального тела.

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Теперь научное сообщество планирует продолжать изучение этих неожиданных сходств. Ученым еще предстоит выяснить, действительно ли процессы тысячелетнего сохранения мертвого мозга и развитие опасных нейродегенеративных болезней у живых людей имеют общие биохимические корни.

Напомним, на протяжении многих веков граница между миром живых и мертвых была значительно тоньше, чем сегодня. В древности люди регулярно хоронили своих близких прямо под полом домов, во внутренних двориках или у порога.

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