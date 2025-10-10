Неизвестная материя может уничтожить ядро Земли

Ядро Земли

Частицы темной материи могут накапливаться в ядре Земли и, выделяя тепло, полностью его расплавить.

К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе в исследовании, опубликованном в журнале Physical Review D, пишет IFLScience.

Физики предположили, что частицы и античастицы темной материи, которая, как считается, составляет более 80% массы Вселенной, должны встречаться в ядре Земли. Во время их взаимодействия происходит их уничтожение с выделением энергии, которая, вероятнее всего, в конечном итоге превращается в тепло.

По теоретическим расчетам ученых, в случае выделения достаточного количества тепла температура может быть достаточно высокой, чтобы преодолеть давление в центре Земли и расплавить часть ядра.

Этот возможный эффект ученые метафорически назвали «темным адом». Они рассчитали максимальный размер потенциально жидкой зоны — радиус около 400 километров, и соответствующую предельную мощность тепловыделения на уровне примерно 20 тераватт.

Известно, что внутреннее ядро Земли является твердым и его размер оценивается в примерно 2500 км.

Центр Земли, безусловно, очень горячий, но это обычно объясняется радиоактивным распадом таких элементов, как уран и торий, а не процессом разрушения материи и антиматерии.

Исследование ученых основывается на определенных характеристиках темной материи, которые могут быть неверными.

В частности, если, как и в случае с обычной материей, темной материи гораздо больше, чем темной антиматерии, скорость уничтожения частиц будет низкой, а следовательно, будет выделяться мало энергии.

Также физики отмечают, что если большая часть энергии, которая выделяется при столкновении материи и антиматерии, проявляется в форме нейтрино, то тепловой эффект будет гораздо слабее и его будет сложнее обнаружить.

Напомним, эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон предположил, что Земля стоит на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить до 90 процентов человечества.