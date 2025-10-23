Неизвестная сила двигает звезды в Млечном Пути: обнаружившие астрономы

Космический телескоп Gaia обнаружил, что в нашей галактике Млечный Путь из ее центра расходится гигантская волна, как показано на рисунке. / © Science Daily

В Млечном Пути астрономы зафиксировали огромную волну, двигающуюся сквозь галактический диск и заставляющую звезды подниматься и опускаться.

Об открытии сообщило Европейское космическое агентство (ESA) с использованием данных космического телескопа Gaia, отслеживающего положение и движение более миллиарда звезд с высокой точностью.

Волна простирается на десятки тысяч световых лет от центра галактики и по форме напоминает круги на воде после брошенного камня, только здесь вместо воды – звездная материя.

Еще с середины ХХ века ученые знали, что диск Млечного Пути искривлен. В 2020 году данные Gaia показали, что диск еще колеблется. Теперь исследователи обнаружили, что через него распространяется отдельная гигантская волна, которая влияет на звезды на расстоянии 30-65 тысяч световых лет от центра галактики (диаметр Млечного Пути около 100 тысяч световых лет).

"Благодаря Gaia мы можем не только видеть расположение звезд, но и точно измерять их движение в пространстве", - объяснила астрономка Элоиза Поджо из Итальянского национального института астрофизики, возглавлявшая исследования.

Ученые сравнивают движение волны со стадионной волной: часть звезд уже поднялась вверх, а другие готовятся к подъему. Для наблюдения исследователи использовали молодые гигантские звезды и цефеиды, яркость которых легко измерить на больших расстояниях. Движение этих звезд синхронизировано с волной, что указывает на участие не только звездной материи, но и газа галактического диска.

Причина появления волны пока неизвестна. Возможны объяснения — столкновение Млечного Пути с карликовой галактикой в прошлом или взаимодействие с другой структурой — Radcliffe Wave, расположенной в 500 световых годах от Солнца и длиной около 9 тысяч световых лет.

"Эти две волны могут быть связаны, а могут и нет. Чтобы это выяснить, нужно больше исследований", - добавила Поджо.

Следующий большой набор данных Gaia поможет еще более точно измерить движение и положение звезд и раскрыть причины этих космических колебаний.

Gaia: Космический телескоп Европейского космического агентства запущен в 2013 году. Его главная цель – создание самой точной карты нашей галактики и отслеживание движения звезд.