Неизвестные микробы оставили странные следы в пустынях: открытие ученых

Микробы проели в скале туннели. Фото: Ces Passchier

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В пустынях Намибии, Омана и Саудовской Аравии найдены удивительные микроскопические туннели в скалах — они могут быть следами неизвестных науке организмов.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Норы заполнены чистым карбонатом кальция, исключающим их геологическое происхождение. Ни один из известных видов бактерий, грибов или лишайников не оставляет следов. Возможно, это форма жизни, которая по-прежнему существует, «пожирая» минералы под землей.

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Исследования показывают, что организмы двигались параллельно трещинам в скалах, питаясь органикой, захваченной в карбонате. Они могли выделять кислоту, растворяя породу, и размножаться, образуя вертикальные ходы.

Эти открытия могут изменить представление о глобальном углеродном цикле, ведь такие микробы могли высвобождать углерод из горных пород в больших масштабах. Ученые призывают искать подобные структуры по всему миру, возможно, мы еще не открыли все формы жизни на нашей планете.

Напомним, под пирамидой Хефрена обнаружили саркофаг на глубине более 180 метров.