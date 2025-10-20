Неизвестный космический объект найден на дороге в Австралии (фото)

© theguardian.com

Работники одной из шахт Западной Австралии заметили на пустынной дороге вблизи Ньюмена горящий объект из металла и карбоновых волокон.

Об этом сообщает The Guardian.

По предварительным оценкам, это часть космического мусора — вероятно, четвертая ступень китайской ракеты Jielong, которая стартовала в сентябре.

По словам ведущего космического археолога Алис Горман из Университета Флиндерса, обломки ракеты неожиданно сошли с орбиты, ведь никаких прогнозов относительно их повторного входа в атмосферу не было.

«Это очень неожиданно. Когда я искала предсказания повторного входа, ничего не нашла, что подтверждает внезапность этого случая», — отметила Горман.

Полиция Западной Австралии возглавила расследование инцидента. Предварительная экспертиза показала, что найденный объект изготовлен из карбоновых волокон и, вероятно, является композитным баком или резервуаром ракеты — типичная конструкция аэрокосмических компонентов. Дальнейшую техническую оценку будут осуществлять инженеры Австралийского космического агентства.

Спасательные службы были вызваны около 14:00 после того, как объект заметили на отдаленной дороге, ведущей к шахтному комплексу. В расследовании участвуют полиция, Австралийское космическое агентство, Департамент пожарной безопасности и службы чрезвычайных ситуаций Западной Австралии, а также операторы шахт.

Директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер отметил, что космический мусор становится все большей проблемой из-за увеличения количества запусков ракет. ESA разработала «хартию нулевого мусора», которая предусматривает вывод космических аппаратов с орбиты после окончания их ресурса.

Эксперты отмечают важность планирования контроля за завершением службы космических аппаратов, чтобы избежать неконтролируемого падения обломков на землю. Горман подчеркнула, что топливные баки часто изготавливаются из стали, титановых сплавов и карбона, что обеспечивает им высокую температуру плавления и редко позволяет обломкам полностью сгореть в атмосфере.

Сейчас специалисты исключили версию, что объект мог принадлежать гражданскому самолету — это настоящий космический мусор, вошедший в атмосферу Земли.

