Неизвестный миллиардер планирует тайно посетить затонувший "Титаник": кто это может быть

Затонувший «Титаник»

Трагедия с батискафом OceanGate, произошедшая во время экспедиции к обломкам Титаника, не остановила желающих посетить легендарный затонувший корабль. Несмотря на катастрофу, унесшую жизни пяти человек, инсайдеры сообщают, что неизвестный миллиардер планирует собственную тайную поездку к месту гибели судна.

Об этом пишет Daily Mail.

Новая экспедиция и ее возможные участники

По данным издания New York Post, загадочный миллиардер планирует погрузиться на глубину 3,8 км в «Титаник» уже «за несколько недель». По информации источников, стоимость такого путешествия может составить 10 миллионов долларов, а имя путешественника «вы бы узнали». Инсайдер считает, что этот человек захочет стать первым, кто посетил «Титаник» после трагедии OceanGate. В сети уже обсуждают вероятных соискателей этой роли, среди которых Илон Маск, Джефф Безос и Ларри Коннор.

Катастрофа батискафа «Титан»

Катастрофа, вновь привлекшая внимание к «Титанику», произошла в июне 2023 года. Батискаф «Титан» компании OceanGate, везший пятерых туристов, взорвался во время погружения. Все пассажиры, включая основателя OceanGate Стоктона Раша, погибли мгновенно.

После трагедии всплыли подробности, указывающие на игнорирование протоколов безопасности. Эксперты в глубоководных исследованиях и даже сотрудник компании предупреждали Раша, что «экспериментальные» методы и использование стекловолокна вместо титана могут привести к катастрофе. Компания также отказалась от независимой сертификации судна. Несмотря на предупреждение, OceanGate с 2021 возила туристов к обломкам «Титаника», взимая с каждого по 250 000 долларов.

Почему «Титаник» до сих пор привлекает?

Даже после трагедии «Титаник» остается объектом fascination. Как пояснил Патрик Лейхи, генеральный директор Triton Submarines, это историческое судно, лежащее на огромной глубине и покрытое морской жизнью, привлекает людей так же, как и вершина Эвереста.

Компания Triton Submarines сейчас строит коммерческую подлодку, способную совершать подобные путешествия, но с соблюдением всех стандартов безопасности.

Подводный аппарат, который сейчас разрабатывает компания Патрика Лейхи Triton Submarines. / © dailymail.co.uk

Напомним, более 1500 человек-пассажиров легендарного «Титаника» погибли, но человеческих останков не нашли. Это подтверждает режиссер фильма «Титаник» и энтузиаст глубоководных экспедиций Джеймс Кэмерон, много раз посещавший место аварии.

С момента затопления RMS Titanic ранним утром 15 апреля 1912 года его часто называли «непотопляемым» кораблем. Это слово стало жестоким символом трагедии лайнера, принадлежавшего британской компании White Star Line. Легенда о «непотопляемости» прочно укоренилась, поддерживаемая упоминаниями в газетах, литературе и даже в культовом фильме Джеймса Кэмерона в 1997 году.