Некоторые древнеримские легионеры были настоящими великанами: археологи удивили находкой

В римских легионах служили настоящие великаны

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Археологи в Великобритании обнаружили чрезвычайно крупный кожаный ботинок, которому около 2000 лет, принадлежавший солдату Римской империи. Эта уникальная находка, обнаруженная на месте римского форта Магна в северной Англии, проливает свет на строительство римской обуви и неожиданные размеры ног римских легионеров.

Как сообщает Live Science, обнаруженный артефакт вызвал значительный интерес среди исследователей.

Неожиданная находка в защитном рве

Ботинок был найден во время раскопок на дне так называемого «переломочного рва» — оборонительной траншеи, служившей ловушкой для вражеских солдат, заставляя их терять равновесие и ломать лодыжки. Форт Магна, также известный как Карворан, является частью укреплений вдоль Вала Адриана, построенного около 122 нашей эры для обозначения северной границы Римской империи.

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Благодаря бескислородной среде, в которой ботинок находился на протяжении веков, он, как и другие найденные там кожаные изделия, сохранился в отличном состоянии. Старший археолог проекта «Магна» Рэйчел Фрейм отметила, что такие находки очень перспективны для будущих исследований.

Ботинок размером с современный 48-й

Размер найденной подошвы поразил археологов: ее длина составляет 32 сантиметра, что соответствует примерно 48 украинскому размеру обуви. Такая величина необычна для римских солдат того времени, что вызывает вопрос о других физических характеристиках владельца.

Ботинок изготовлен из нескольких слоев кожи, скрепленных ремешками, швами и металлическими гвоздями (гобнейлами) на подошве. Это строение дает исследователям ценную информацию о методах производства римской обуви, ее прочность и функциональность в условиях военной службы.

«Обувь — это столь личный предмет; он действительно позволяет ощутить связь с людьми, когда-то жившими в форте», — отметили археологи.

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Новые открытия и взгляд на повседневную жизнь римлян

Этот ботинок, вместе с другими кожаными фрагментами, найденными при раскопках, теперь отправят к специалисту по кожаным изделиям для дальнейшего изучения. Исследователи надеются узнать больше о том, кто мог носить эту огромную обувь и какой был повседневный быт жителей форта Магна.

Раскопки продолжаются, и археологи планируют расширить территорию исследования, в частности внутри форта, чтобы найти деревянные сооружения. Каждая подобная находка позволяет восстановить фрагменты истории и лучше понять жизнь людей времен Римской империи.

Напомним, во время расчистки руин в городе Мааррет-эн-Нуман в Сирии подрядчик обнаружил подземный гробничий комплекс византийских суток с высеченным крестом. Подземная гробница, которой, вероятно, более 1500 лет, уже назвали археологической сенсацией.