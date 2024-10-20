Некоторых людей комары кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит

Есть люди, которых комары считают наиболее "вкусными".

Комары могут различать вкусы – некоторые из них влияют на аппетит и биологические процессы насекомых. Кусать людей комаров заставляет сочетание солей из человеческого пота и аминокислот на коже.

Об этом пишет Phys.org.

В ходе исследования специалисты протестировали на тигровых комарах 46 вкусовых соединений разного происхождения. Вкусовые нейроны комаров по-разному реагируют на раздражители. Например, сахар возбуждает многие нейроны и вызывает аппетит, а горькие соединения – угнетают.

Ученые выяснили, что комары, скорее всего, могут различать вкусы. От этого зависит, например, размножение комаров и другие их биологические процессы.

Выяснилось, что отдельно соль и некоторые аминокислоты, обычно содержащиеся в человеческом поте, только в комбинации увеличивают аппетит комаров.

"Мы считаем, что это может быть частью причины, почему одних из нас кусают комары гораздо чаще других", — сказал один из исследователей.

Ранее сообщалось, что изменение климата, инсектициды, гербициды, световое загрязнение, инвазивные виды и изменения в сельском хозяйстве и землепользовании приводят к тому, что Земля ежегодно теряет от 1 до 2 процентов своих насекомых.

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