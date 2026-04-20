Некоторые люди слышат цвета и смакуют слова: ученые раскрыли секрет феномена

Задумывались ли вы, что звук скрипки может иметь синий цвет, а имя человека — привкус клубники? Для 4% населения Земли это не фантазия, а ежедневная реальность, которую ученые называют синестезией. Они объяснили, как работает этот уникальный механизм мозга.

Об этом пишет Science Alert.

Случалось ли вам чувствовать вкус слов или видеть цвета во время прослушивания музыки? Если да, вполне вероятно, что вы входите в 1–4% людей с особой чертой, которую называют синестезией.

Что такое синестезия?

Синестезия — это неврологический феномен, при котором стимуляция одного органа чувств (например, слуха) автоматически вызывает реакцию другого, обычно не связанного (например, зрения). Из-за этого люди с синестезией получают дополнительные сенсорные ощущения, которых нет у других.

Ученые уже долгое время исследуют это явление. И хотя еще многие аспекты остаются неизученными, уже очевидно: каждый из нас воспринимает мир по-своему.

Людей с такой особенностью называют синестетами. Некоторые исследования указывают, что она чаще встречается у женщин, однако это может быть связано как с генетикой, так и с особенностями исследований.

Формы синестезии

Существует немало форм синестезии.

Например, аудиовизуальная — когда звуки вызывают у человека цветные образы.

Другой вариант — графемно-цветная синестезия, когда цвета возникают во время чтения или мышления о буквах и цифрах.

Также есть зеркально-осязательная форма — в этом случае человек чувствует прикосновение к себе, когда видит, как касаются другого.

Стоит отметить, что все люди в определенной степени сочетают сигналы от разных органов чувств. Например, во время разговора мы одновременно воспринимаем и звук, и изображение, что помогает лучше понимать собеседника. У синестетов этот процесс происходит иначе: например, звук может сразу вызвать визуальный образ, хотя механизмы частично совпадают.

Такие ощущения не поддаются контролю — они возникают спонтанно, являются яркими и обычно остаются неизменными в течение жизни.

Например, человек с графемно-цветовой синестезией может видеть букву «A» как красную — и с большой вероятностью будет воспринимать ее так же даже спустя годы.

Важно подчеркнуть, что синестезия не является заболеванием или расстройством. Она не вредит здоровью и не мешает функционированию, хотя иногда может вызывать дискомфорт. Например, если человек испытывает боль, наблюдая боль других, просмотр фильмов может быть для него неприятным.

Впрочем, в большинстве случаев синестезия не влияет на повседневную жизнь. Более того, многие люди даже не догадываются о ней, воспринимая это как норму.

Почему возникает синестезия — причины

Точная причина синестезии пока неизвестна, однако существуют две ключевые гипотезы.

Большее количество связей в мозге

Согласно теории перекрестной активации, у синестетов больше нейронных связей между различными участками мозга. Это может объясняться тем, что в процессе развития мозг не полностью «удаляет» лишние связи между нейронами — явление, известное как синаптическое «обрезание». В норме этот процесс повышает эффективность работы мозга.

В таком случае, например, зона, отвечающая за распознавание букв, непосредственно связана с зоной восприятия цвета. Поэтому буква сразу ассоциируется с определенным оттенком.

Различия в активности мозга

Другая теория утверждает, что структура связей у синестетов такая же, как и у других людей, но некоторые из них работают активнее. То есть синестезия базируется на тех же механизмах, которые есть у каждого из нас.

Например, когда мы видим серый банан, мы знаем, что он обычно желтый — мозг как бы «добавляет» этот цвет. У синестетов подобный процесс может происходить и с буквами: даже если они черные, мозг автоматически вызывает определенный цвет.

Таким образом, главный вопрос заключается в том, имеют ли синестеты другое строение мозга или просто иначе используют имеющиеся возможности.

Связь синестезии с творчеством

Возможно, вы слышали, как художники вроде Кандинского или музыканты, такие как Lorde, описывают опыт, подобный синестезии. Действительно, есть данные, что она чаще случается среди творческих людей.

Одно масштабное исследование в Австралии показало, что около 24% синестетов работают в креативных сферах — таких как искусство, музыка, архитектура или дизайн. В общей популяции этот показатель составляет менее 2%. Это существенная разница, хотя ее причины пока не до конца понятны.

Вероятно, синестеты способны сочетать идеи и ощущения необычным образом, что способствует творческому мышлению. Также есть свидетельства, что у некоторых из них лучшая память или более развитое воображение, хотя этот эффект не является универсальным.

Синестезия открывает уникальное понимание того, как наш мозг формирует восприятие реальности. Она напоминает, что этот процесс не является стандартным для всех. Напротив, он гибкий и разнообразный — значительно богаче, чем может показаться на первый взгляд.

