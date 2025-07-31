Некоторые органы стареют быстрее других: ученые выяснили, с чего все начинается

Старение / © pixabay.com

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Ученые из нескольких научных центров США провели масштабное исследование, которое доказало: процесс старения человека происходит не одновременно во всем теле.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

Ученые выяснили, что процесс старения не является равномерным — разные органы начинают стареть в разном возрасте, а сам процесс ускоряется в определенные периоды жизни.

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В рамках исследования были проанализированы образцы тканей 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, умерших в результате черепно-мозговых травм. На основе этих образцов ученые определили, что старение тканей происходит с разной скоростью. В частности, надпочечники — органы, вырабатывающие гормоны, — обнаружили признаки старения уже в возрасте около 30 лет. В то время как кровеносные сосуды начинают стареть значительно быстрее после достижения человеком 50-летнего возраста.

Одним из главных критериев анализа стали изменения в уровне 48 белков, которые связаны с развитием различных заболеваний. Исследователи зафиксировали, что концентрация этих белков начинает расти в возрасте около 50 лет. Также наблюдались существенные изменения уровня белков в возрасте 45 и 55 лет. Особенно выраженные изменения зафиксированы в тканях аорты — самой большой артерии организма. Это позволило ученым предположить, что сосуды могут играть роль в распространении молекул, которые влияют на процесс старения во всем теле.

Результаты также согласуются с предыдущими выводами, в частности с исследованием благодаря, которому было обнаружено, что старение у человека имеет два заметных пика ускорения — в 44 и 60 лет. Ученые считают, что гормональные и метаболические изменения могут быть основными двигателями этих процессов.

Напомним, ранее команда ученых объявила о разработке новых препаратов, которые потенциально могут влиять на ключевой механизм клеточной гибели — некроз — и тем самым открыть путь к замедлению возрастных заболеваний и даже самого процесса старения.

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