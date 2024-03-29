Некоторые пользователи YouTube получили удобную функцию: в чем ее особенность

Функция Jump Ahead позволит пропустить длинное приветствие или рекламу и сразу перейти к существу видео.

В плеере на видеохостинге YouTube появилась возможность пропустить все несущественное в ролике и сразу находить самую главную его часть. Нововведение уже доступно для тестирования пользователям YouTube Premium

Об этом сообщает портал 9to5Google.

Функция Jump Ahead позволит пропустить долгое приветствие или рекламу и сразу перейти к существу видео. Это сэкономит время, когда необходимо получить информацию срочно, например, в гайдах.

Алгоритмы искусственного интеллекта будут оценивать каждый видеоролик и находить самую главную его часть – на основе истории просмотра других пользователей. При открывании ролика может появиться подсказка, что видео стартует с указанного времени.

Если тестирование пройдет успешно, аналогичные возможности появятся у всех пользователей хостинга.

Напомним, ранее на платформе YouTube тестировали новые функции искусственного интеллекта от компании Google, позволяющие пользователям создавать музыкальные треки в стиле известных исполнителей.

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