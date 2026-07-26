Некоторые смартфоны становятся легкой добычей для киберпреступников: о чем предупредили эксперты

Смартфон

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Отсутствие регулярных обновлений безопасности со временем делает смартфоны всё более уязвимыми для кибератак. Эксперты предупреждают, что злоумышленники используют специальные программные коды — так называемые эксплойты — для взлома устройств, которые больше не получают защитных патчей от производителей.

Об этом сообщает издание BGR.

После выхода нового смартфона производители регулярно выпускают для него не только крупные обновления операционной системы, но и более мелкие пакеты, содержащие исправления ошибок и патчи безопасности.

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Именно эти обновления устраняют обнаруженные уязвимости программного обеспечения, которыми могут воспользоваться киберпреступники. Для атак они используют специальные эксплойты — программный код, созданный для использования слабых мест операционной системы.

Если такой эксплойт срабатывает, злоумышленники могут получить несанкционированный доступ к смартфону, установить вредоносное программное обеспечение, похитить личные данные или другую конфиденциальную информацию.

Риск возрастает после прекращения поддержки

Как отмечает BGR, даже современные смартфоны, которые ещё поддерживаются производителями, не застрахованы от появления новых уязвимостей. Однако в таких случаях компании, как правило, оперативно выпускают обновления, устраняющие проблему.

После прекращения официальной поддержки ситуация меняется. Устройство не становится опасным мгновенно, однако с каждым днём риск успешной атаки постепенно возрастает, ведь обнаруженные уязвимости больше не устраняются.

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Масштабные атаки на устаревшие смартфоны

Издание напоминает, что хакеры неоднократно использовали уязвимости старых версий мобильных операционных систем.

Одним из таких примеров стало предупреждение Apple в 2024 году об опасных наборах эксплойтов, которые атаковали устаревшие версии iOS. Компания призвала пользователей как можно скорее установить актуальные обновления безопасности, чтобы избежать возможного хищения данных.

Еще ранее владельцы устройств на Android столкнулись с уязвимостью Stagefright, которая позволяла получить контроль над устройством с помощью специально сформированных MMS-сообщений. Из-за этой уязвимости злоумышленники потенциально могли получить доступ к камере, микрофону и другим функциям смартфона.

Когда требуется замена телефона

Эксперты отмечают, что после прекращения выпуска обновлений безопасности владельцам iPhone целесообразно подумать о переходе на более новую модель, поскольку для iOS не существует альтернативных версий операционной системы, которые могли бы обеспечить дальнейшую поддержку.

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У владельцев Android больше возможностей, ведь для некоторых моделей доступны альтернативные прошивки, которые продолжают получать обновления безопасности даже после прекращения официальной поддержки со стороны производителя.

Впрочем, независимо от операционной системы, специалисты отмечают: использование смартфона без актуальных обновлений безопасности постепенно повышает риск успешной кибератаки, поэтому своевременная установка патчей или переход на устройство, которое еще поддерживается производителем, остается одним из самых эффективных способов защиты личных данных.

Напомним, ранее эксперты рассказали о лучшем способе создания паролей для онлайн-банкинга и аккаунтов в социальных сетях, который не позволит злоумышленникам получить доступ к вашей личной жизни.

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