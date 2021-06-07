"Некоторые явления могли быть экспериментальной технологией России или Китая" — США о НЛО

Правительство окончательно не исключает теории об инопланетном происхождении наблюдаемых военными летчиками явлений.

Спецслужбы США не выявили доказательств наличия инопланетных технологий в летающих объектах, которые в последние десятилетия видели летчики американских Военно-морских сил.

Об этом говорится в докладе правительства США, пишет The New York Times. Вместе с тем представители разведывательного управления не смогли объяснить, как объектам удавалось столь стремительно ускоряться и резко менять направление движения.

Спецслужбы изучили более 120 инцидентов с летающими объектами, произошедшие за последние 20 лет. Официальные лица заявляют, что ни один из этих случаев не связан с какой-то секретной военной или правительственной программой США. Представители разведки считают, что некоторые из явлений, которые наблюдали летчики, могли быть экспериментальной технологией других стран — скорее всего, России или Китая.

Представители разведывательного управления не знают, каким образом летающим объектам удалось осуществить некоторые сложные маневры. Одно из возможных объяснений — это были метеозонды или другие подобные аппараты, на движение которых повлияла скорость ветра.

Доклад будет представлен Конгрессу 25 июня. По словам знакомых с разведданными официальных лиц, обнародованные в документе выводы достаточно двусмысленны. Это означает, что правительство окончательно не исключает теории об инопланетном происхождении наблюдаемых военными летчиками явлений и ими могли быть космические корабли пришельцев.

В период с лета 2014 года по март 2015 года пилоты американских ВМС практически ежедневно видели странные объекты в небе над восточным побережьем США. Они были похожи на волчок, двигались против ветра со сверхзвуковой скоростью и поднимались на высоту 9 километров. Некоторые из инцидентов были записаны на видео.

Напомним, канадский астронавт Крис Хэдфилд рассказал, верит ли в существование НЛО. Астронавт признался, что во время полетов видел на небе "много непонятных вещей", однако призвал не делать поспешных выводов.

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