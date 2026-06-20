Некрополь в возрасте 5 млн лет: на дне океана обнаружили жуткое кладбище китов

Ученым удалось исследовать уникальный некрополь китов

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Ученые нашли уникальные сообщества морских жителей, процветающих на древнем китовом кладбище . Этот огромный некрополь расположен на глубине до семи километров и охватывает самую большую площадь среди всех известных подобных мест.

Об этой жуткой, но чрезвычайно важной для науки находке пишет AP News.

Исследователи изучали эти останки во время нескольких глубоководных погружений в 2023 году. Они обнаружили пять мест скопления туш и окаменелостей, среди которых были черепа клювных и усатых китов. По оценкам экспертов, возраст древнейших костей - более 5,3 миллионов лет.

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Уникальная экосистема на морском дне

Огромные размеры кита и особый химический состав костей являются ключевыми факторами для формирования таких подводных районов. На этих остатках питаются и обитают множество существ, в том числе медузы, морские огурцы, приземистые омары, офиуры и трубчатые черви. Авторы исследования отмечают, что многие из них могут оказаться совершенно новыми видами.

"Потенциальное количество образцов просто поражает", - подчеркнул палеонтолог Стивен Годфри из морского музея Калверта.

Ученые считают, что сохранению костей в течение миллионов лет способствовал целый ряд факторов. Они достаточно плотные, чтобы противостоять червям, и расположены очень глубоко, что избавляет их от погребения под океанской пылью. Кроме того, минералы из морской воды покрыли остатки легким слоем, предотвращая быстрое разрушение.

Причины массовой гибели гигантов

По словам биологов, киты могли массово погибать в этом месте по естественным причинам или сильному истощению во время глубоководных погружений. Также специфическая V-образная форма дна могла сработать как воронка, направляя туши в одно место.

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«Изучение китовых кладбищ важно для понимания того, как жизнь может адаптироваться к таким экстремальным условиям не только из-за недостатка света и кислорода, но и из-за невероятно высокого давления», — пояснил палеонтолог Джованни Биануччи.

Напомним, дно Тихого океана скрывает клад на 18 триллионов долларов . Между Мексикой и Гавайями расположено большое месторождение полиметаллических конкреций — горных образований, содержащих металлы, необходимые для производства аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин, солнечных панелей и электросетей.

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