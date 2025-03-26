Нелогическое мышление – маркер интеллекта: ученые дали четкий ответ

Исследователи выяснили, что рациональность и всеобщий интеллект тесно связаны на генетическом уровне.

Иррациональное мышление, как показали исследователи, может быть не отдельной чертой, а прямым проявлением низшего интеллекта. К такому выводу пришли ученые Эдинбургского университета, проанализировав результаты обширного исследования с участием близнецов.

Об этом пишет PsyPost.

Исследование охватило 1570 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Ученые сравнивали уровень интеллекта и способность принимать рациональные решения, оценивая последнюю с помощью так называемого когнитивного теста рефлексии. Его задачи проверяют, насколько люди способны сдержать интуитивно неправильный ответ и избрать логически обоснованный. Например: "Бита и мяч вместе стоят 1,10 доллара. Бита дороже 1 доллара. Сколько стоит мяч?" (Правильный ответ – 5 центов, а не 10).

Выяснилось, что рациональность и всеобщий интеллект тесно связаны на генетическом уровне. И хотя раньше считалось, что способность мыслить рационально является частным навыком, новые данные свидетельствуют, что она — одна из форм проявления интеллекта.

Возглавлявший исследование профессор Тимоти Бейтс отметил, что:

рациональность имеет высокий уровень наследственности;

почти все случаи иррационального мышления обусловлены не нехваткой знаний, а неспособностью правильно применить логику;

когнитивная иррациональность напрямую связана с интеллектом, в том числе наследственным.

Это означает, что привычка принимать нелогические решения — не просто черта характера, а один из признаков низшего интеллекта, передаваемого генетически.

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