Необычная экзопланета, вращающаяся под прямым углом к двум звездам поразила астрономов

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Астрономы обнаружили уникальную экзопланету, вращающуюся под прямым углом (90°) к плоскости орбиты двух своих звезд-хозяев — редкой пары коричневых карликов. Это первый подтвержденный случай существования так называемой «полярной планеты» в двойной системе.

Об этом сообщила Европейская южная обсерватория.

С помощью очень большого телескопа (VLT) в Чили ученые обнаружили удивительную экзопланету, которая вращается под углом 90 градусов вокруг пары коричневых карликов. Это первое убедительное доказательство существования так называемых полярных планет, орбиты которых перпендикулярны плоскости вращения двойной звездной системы.

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Планета 2M1510 (AB) b стала сенсацией: она движется вокруг затемняющей пары коричневых карликов, периодически закрывающих друг друга при наблюдении с Земли. Таких систем известно только две, и только в этой обнаружили экзопланету.

«Планета, которая вращается не просто вокруг двойной системы, а вокруг двойного коричневого карлика, а также находится на полярной орбите — это невероятно и увлекательно», — отметил соавтор исследования Амори Трио.

Исследователи обнаружили удивительную экзопланету, изучая систему двух коричневых карликов 2M1510. Наблюдения с помощью спектрографа UVES на VLT (ESO, Чили) показали, что орбиты звезд деформируются необычным образом — и причиной оказалась движущаяся вокруг них планета по полярной орбите.

Эта система была открыта еще в 2018 году проектом SPECULOOS, но только теперь астрономы поняли ее уникальность.

«Открытие было случайно в том смысле, что наши наблюдения не были собраны для поиска такой планеты или орбитальной конфигурации. Таким образом это большая неожиданность. В общем, я считаю, что это показывает нам, астрономам, а также широкой публике, что возможно в увлекательной Вселенной, в которой мы живем», — отметил Трио.

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