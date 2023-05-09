Необычная рыба-каннибал с клыками совершает самоубийство: ученые в шоке от такого явления

Ученые смущены тем, что необычная рыба-канибал с клыками время от времени выплывает на побережье, таким образом совершает самоубийство.

Об этом пишет Business Insider.

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Речь идет о рыбе из рода алепизавров (Alepisaurus ferox) – одно из самых удивительных созданий с доисторическим видом. Имеет большие глаза, челюсть с клыками, плавник, похожий на парус, и длинное слизистое тело без чешуи. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, они могут достигать длины более 7 футов ( 2,1336 м) , что делает их одними из самых больших глубоководных существ.

Ланцетные рыбы встречаются в океанах по всему миру. Они едят мелкую рыбу, ракообразных и осьминогов, а также друг друга. Очень мало известно о размножении ланцетников, но они являются гермафродитами, то есть как мужские, так и женские половые органы. Они также приспособили необычный процесс пищеварения, когда еда, которую ученые извлекают из желудков, часто остается полностью неприкосновенной.

Недавно Департамент парков и отдыха штата Орегон, США, сообщил, что несколько ланцетников выбросились на берег штата за последние несколько недель и только одну нашли в живых и отпустили обратно в океан.

Рыба-каннибал из морских глубин совершила самоубийство. Фото: Oregon State Parks

"Никто не уверен, почему они выбрасываются на берег", – сказали в департаменте.

Ученые не могут установить, почему рыба совершает самоубийство. Эксперт из Scripps Бенджамин Фрабл рассказал Times, что одна теория состоит в том, что она случайно приблизилась слишком близко к береговой линии, преследуя свою добычу .

Напомним, Лохнесское чудовище попало на камеру.

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