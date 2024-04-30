Необычайная спираль: "Хаббл" сделал удивительное фото процесса формирования предпланетной туманности

Благодаря космическому телескопу "Хаббл", уже 34 года работающему на околоземной орбите, теперь можно увидеть фото одной из самых совершенных геометрических форм, созданных в космосе. На нем изображено формирование необычной допланетной туманности, известной как IRAS 23166+1655, вокруг звезды LL Pegasi (также известной как AFGL 3068) в созвездии Пегаса (Крылатая Лошадь).

Об этом идет речь на сайте Esahubble.

Изображение сделано на камеру Advanced Camera for Surveys космического телескопа "Хаббл" NASA/ESA.

Изображение формирования необычной допланетной туманности Фото: NASA/ESA

"На этом поразительном снимке видно то, что выглядит как тонкий спиральный узор удивительной регулярности, извивающийся вокруг звезды, которая сама скрыта за густой пылью. Спиральный рисунок свидетельствует о регулярном периодическом происхождении формы туманности. Материал, который образует спираль, движется наружу 50 000 км/ч, и, объединив эту скорость с расстоянием между слоями, астрономы подсчитали, что каждая оболочка разделена примерно на 800 лет", — говорится в уникальном фото.

Считается, что спираль возникает из-за того, что LL Pegasi является двойной системой, где теряющая материал звезда и звезда-компаньон вращаются вокруг друг друга. Ожидается, что расстояние между слоями спирали будет непосредственно отражать орбитальный период двойной системы, который также оценивается примерно в 800 лет.

"Создание и формирование планетарных туманностей является увлекательной сферой эволюции звезд. Звезды с массой примерно вдвое меньше массы Солнца до примерно в восемь раз больше массы Солнца не взрываются как сверхновые в конце своей жизни. Зато их ждет более яркий финал, поскольку их внешние слои газа сбрасываются и дрейфуют в космос, создавая впечатляющие и сложные структуры, которые для наблюдателей с Земли часто выглядят как драматические акварельные картины. специалисты.

Добавим, что изображения по желтому фильтру (F606W, синий цвет) были объединены с изображениями через фильтр ближнего инфракрасного диапазона (F804W, красный цвет). Время экспозиции составляло 11 минут и 22 минуты соответственно, а поле зрения охватывает около 80 угловых секунд.

Добавим, что в 2023 г. космические телескопы Hubble и Webb одновременно зафиксировали уникальный эксперимент, во время которого аппарат NASA специально столкнулся с небесным телом, чтобы изменить его ориенту.

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