Неожиданная археологическая находка: что скрывал подвал офисного здания в Лондоне

Во время реконструкции бизнес-центра строители случайно раскопали в подвале руины римской базилики, построенной около 2000 лет назад.

Во время строительных работ в центре британской столицы были обнаружены руины древней базилики, которая, вероятно, была сердцем Лондона в эпоху римских завоеваний.

Об этом пишет CNN со ссілкой на совместное заявление застройщика Hertshten Properties и Музея археологии Лондона, опубликованное в четверг, 13 февраля.

По данным археологов, в базилике, построенной около 2000 лет назад, размещался трибунал, где мировые судьи, чиновники и политики обсуждали важные решения. Базилика, которую называли "бьющимся сердцем" Лондиниума, была частью более крупного форума – политического, торгового и общественного центра города.

"Это одно из самых значительных открытий, сделанных в Сити за последние годы. Уровень сохранности базилики намного превзошел наши ожидания. Это, возможно, самая важная часть здания, и пока мы лишь поверхностно раскрыли потенциал этого места", — заявила директор по развитию лондонского музея археологии Софи Джексон.

Базилика была обнаружена во время работ по реконструкции в подвале офисного здания в финансовом районе Лондонского Сити. На месте раскопок археологи обнаружили "массивный фундамент и стены из камня, тростника и римской плитки". В некоторых местах размер сохранившейся сплошной кладки достигает ширины более 10 метров, длины до одного метра и глубины 4 метров.

По предварительным оценкам, форум был построен в 70–80-х годах нашей эры на естественном возвышении. Все его постройки занимали площадь примерно равную современному футбольному полю.

"Это был явный символ римской власти и могущества", — отметили археологи.

Раньше ученые точно знали, где находилась базилика, но даже не могли предположить, что обнаружат такие большие фрагменты ее стен в "исключительной степени сохранности".

Теперь застройщик совместно с учеными хотят обновить проект реконструкции, чтобы сделать это место музейным объектом мирового уровня, доступным для широкой публики.

Напомним, археологи нашли поселение, которому 11 тысяч лет. Его считают одним из древнейших мест обитания людей в Северной Америке, что меняет понимание истории ранних цивилизаций местных коренных народов.

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