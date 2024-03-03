Неожиданная доисторическая находка: на британском пляже найдены загадочные следы

Скалы, на которых расположен Бексгилл, сформировались примерно 140 миллионов лет назад, поэтому время от времени там находят окаменевшие артефакты доисторической эпохи.

На песчаном пляже в Великобритании молодая семья обнаружила следы динозавров. Восемь следов появились на побережье Сассекса после того, как приливы и сильный дождь обнажили скалы, скрытые под песком.

Об этом пишет издание The Argus.

Открытие сделали Вики Баллинджер и ее две дочери, Лайла и Имми, во время прогулки по пляжу Бексхилл.

"На самом деле очень красиво видеть эти удивительные следы динозавров, которые мы с детьми нашли во время прогулки. Дети были в восторге, что они смогли увидеть след динозавра и ходить там, где ходило доисторическое существо. Возможно, это был игуанодон", — рассказала 39- летняя Вики.

Скалы, на которых расположен Бексхилл, сформировались примерно 140 миллионов лет назад и содержат останки динозавров, когда-то бродивших по этим местам.

В течение многих лет были найдены окаменелости нескольких видов динозавров, включая игуанодона, мегалозавра, барионика, полаканта и зуб животного типа велоцираптора, многие из которых выставлены в музее Бексхилла.

Четыре других отпечатка игуанодонов, которые, как считают, датируются 130 миллионами лет, также были найдены в этом районе в январе.

В заявлении на вебсайте музея Бексхилла говорится, что окаменелости, найденные в этом регионе, в большинстве своем идентифицированы как останки игуанодона.

"Бексхилл известен ископаемыми следами динозавров, которые иногда можно увидеть на пляже, большинство из них приписывают следам игуанодонов. Также были найдены останки бронированного растительноядного гиноозавра, плотоядного мегалозавра и барионикса, а также фрагменты других мелких динозавров".

Напомним, в Великобритании обнаружили останки доисторического подводного монстра. В английском графстве Дорсет из скал так называемого Юрского побережья извлекли гигантский череп, подобного которому нет нигде в мире. Найденная окаменелость длиной в два метра, вероятно, принадлежала плиозавру.

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