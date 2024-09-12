Неожиданная находка может переписать учебники по истории: в Польше нашли древний шлем кельтов

Археологи полагают, что древний шлем свидетельствует, что кельты поселились в этом регионе, чтобы обеспечить регулярные поставки драгоценного янтаря в Средиземноморье.

В Польше группа археологов из Археологического музея и Варшавского университета обнаружила редкую находку — бронзовый шлем возрастом 2300 лет и другие артефакты, которые впервые подтверждают, что на севере страны проживали кельтские народы. Шлем обнаружили в августе на археологическом объекте "Лысая Гора" недалеко от города Хожеле, примерно в 105 километрах к северу от Варшавы.

Об этом пишет Live Science.

Хотя известно, что кельты колонизировали южную Польшу около 400 г. до н. э., это первое материальное свидетельство их пребывания на севере. По мнению руководителя раскопок Бартломея Качиньского из Национального археологического музея Польши в Варшаве, скорее всего, они поселились там, чтобы покупать драгоценный янтарь.

"Этот шлем, наряду с другими находками, является свидетельством присутствия кельтов в этом регионе", – рассказал Качиньский, отметив, что это самое северо-восточное место в Европе, где были найдены артефакты, подтверждающие присутствие кельтов.

Находки Лысой горы

Шлем, изготовленный из тонкой листовой бронзы, изначально был обшит кожей или тканью. Он выполнен в кельтском стиле "берру" – с коническим верхом и характерным расширенным задним краем, который обеспечивал защиту затылка. Подобные шлемы хорошо известны по находкам в нескольких захоронениях кельтской знати гораздо южнее Польши.

"Вероятно, он не только подчеркивал статус своего владельца, но и выполнял практическую военную функцию", – сказал Качиньский.

Качиньский объяснил, что холм, называемый "Лысой Горой" на самом деле является древней песчаной дюной. Древние артефакты находили там с XIX века, а само место упоминается в местных легендах о спрятанных сокровищах.

Помимо шлема, археологи обнаружили на месте раскопок более 300 древних артефактов за последние несколько месяцев. Среди них четыре железных топора и железный меч, что необычно для этого региона и свидетельствует, что кельты принесли в этот регион технологию выплавки железа.

Археологи также обнаружили украшения и броши в кельтском стиле, а также несколько железных инструментов, которые использовались в Южной Европе, но в то время в Польше были неизвестны, в том числе долото, косу и ножницы.

По словам Качиньского, до этого на севере Польши находили единичные кельтские артефакты. Считалось, что кельты с юга лишь изредка контактировали с людьми на севере.

Однако последние находки говорят, что "эти контакты были не эпизодическими, а очень интенсивными и важными для кельтского сообщества".

"Янтарный путь"

Археологи теперь полагают, что на Лысой Горе был кельтский торговый пункт в четвертом веке до нашей эры, который обеспечивал регулярные поставки янтаря с побережья Балтийского моря на юг. По словам Качиньского, в то время янтарь высоко ценился в Средиземноморье.

На месте раскопок на Лысой Горе также были обнаружены янтарные украшения и полуфабрикаты из янтаря. Это подтверждает предположения археологов, что Лысая Гора была важным торговым пунктом на "янтарном пути".

Напомним, в ходе недавних раскопок в Болгарии археологи обнаружили древние золотые монеты в неожиданном месте. Также были найдены топоры, серпы, керамические сосуды и бронзовые перстни.

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