Неожиданная находка: на месте строительства контейнера обнаружен ботинок, которому 500 лет

Во время строительства подземного контейнера для мусора в Алкмааре, который находится в 30 км к северо-западу от Амстердама, был найден деревянный ботинок в возрасте 500 лет.

Об этом пишет Reuters.

В городе Алкмаар, Нидерланды, при строительстве подземного мусорного контейнера был обнаружен деревянный ботинок, которому около 500 лет. Эта находка чрезвычайно редка, поскольку деревянные ботинки обычно ассоциируются с сельским населением, а не с городской средой. Археологи считают, что ботинок был изготовлен в конце XV или начале XVI века. Это первый известный случай обнаружения ботинка из березы в Нидерландах, и он является одним из 44 деревянных ботинок, найденных во время археологических раскопок в Нидерландах и Бельгии.

Находка была сделана в выгребной яме, которая использовалась как туалет и для утилизации отходов примерно с 1450 по 1558 год. Размер ботинка – европейский 36-й (британский 3,5-й). Это свидетельствует о том, что деревянные ботинки использовались не только фермерами, но и городским населением в повседневной жизни.

Эта находка дает уникальную возможность исследовать быт и культуру средневековых нидерландцев, а также подтверждает высокий уровень мастерства ремесленников того времени. Исследование таких артефактов помогает лучше понять материальную культуру и социальную структуру средневекового общества.

Напомним, что в Израиле была найдена 2000-летняя шкатулка для костей, на которой отчеканена надпись на древнеарамейском языке: "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Это имя совпадает с именами отца и брата Иисуса из Назарета.

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